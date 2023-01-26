''Дергал за ниточки'': легендарный футболист пришел в дикий восторг от игры Зинченко

Легендарный английский нападающий Алан Ширер пришел в восторг от игры украинского легионера лондонского "Арсенала" Александра Зинченко в поединке Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед". Бывший игрок национальной сборной отметил весомый вклад нашего соотечественника в победу "канониров" 3:2.

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Об этом лучший бомбардир в истории Премьер-лиги заявил в интервью официальному сайту турнира. Он подчеркнул, что Зинченко в буквальном смысле вел игру своей команды, включив футболиста в сборную 21-го тура. Украинец не только поучаствовал в двух забитых мячах, но и контролировал командный ритм.

"Зинченко – номинально левый защитник, но он был просто везде. Мы его видели то тут, то там. Он просто дергал за ниточки "Арсенал" в этом триллере с пятью забитыми мячами. "Арсенал" одержал победу над серьезным соперником. Команда Артеты бесстрашна и играет в красивый футбол, а сам тренер отлично разбирается в тактике", – отметил Ширер.

Ранее стало известно о невероятном рекорде Зинченко в английской Премьер-лиги. Кроме того, Украина установила историческое достижение в топ-5 европейских футбольных чемпионатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик установил рекорд сезона в чемпионате Англии в своем первом же матче за "аристократов".

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