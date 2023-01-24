Впервые в истории футбола: Украина установила новое достижение в топ-5 лиг Европы

Сразу 10 украинских футболистов на сегодня выступают в пятерке ведущих чемпионатов Европы (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция). Это случилось впервые в истории нашей страны, а предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2016/2017, когда в топ-5 выступали девять наших соотечественников.

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Это стало возможным после того, как защитник Эдуард Соболь перебрался из бельгийского "Брюгге" во французский "Страсбур", пишет Xsport.

Украинские футболисты, выступающие в топ-5 лиг:

Англия: Михаил Мудрик ("Челси"), Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Егор Ярмолюк ("Брентфорд");

Испания: Андрей Лунин ("Реал"), Виктор Цыганков ("Жирона");

Германия: Иван Ордец ("Бохум");

Италия: Виктор Коваленко ("Специя");

Франция: Руслан Малиновский ("Марсель"), Эдуард Соболь ("Страсбур").

Отметим, что в ближайшее время украинцев в ведущих чемпионатах станет больше. По данным СМИ, защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко близок к переходу в английский "Брайтон".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик установил рекорд сезона в английской Премьер-лиге в первом же матче за "синих".

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