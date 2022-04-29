'Денег нет, престиж меньше...' В России назвали последствия от перехода в азиатский футбол

России не следует переходить из Европейского футбольного союза (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футболу (АФК) из-за отстранения клубных команд и национальных сборных. Это не имеет никакого смысла и принесет лишь убытки.

Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Он подчеркнул, что выступление в Азии – фактически добровольное понижение в классе для команды из РФ, пишет "Спорт уик-энд".

"Я считаю, что это полнейшая глупость. Человек, который это предложил, вообще не понимает, как осуществляется переход из одной конфедерации в другую, что такое ФИФА, УЕФА и АФК, какие здесь привилегии и в чем состоит выигрыш. Для понимания ситуации нужно вспомнить разницу между классом "А" и "Б". Получается, что мы добровольно хотим перейти в тот класс, который хуже. Денег нет, перелеты огромные, престиж меньше. Поэтому данный вопрос не стоит того, чтобы его обсуждать", – сказал Колосков.

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Ранее бывший футболист сборной России Александр Самедов предложил РФС перейти в АФК. Он отметил, что выиграть азиатскую Лигу чемпионов непросто и престижно. Российские клубы и сборные были исключены из турниров УЕФА после нападения РФ на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказался возвращать Россию в футбольные турниры под эгидой УЕФА.