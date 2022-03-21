В России из-за санкций предложили командам перейти в азиатскую Лигу чемпионов

Российским футбольным клубом стоит попробовать принять участие в азиатской Лиге чемпионов в связи с отстранением от европейских турниров. Выигрыш трофея станет большим достижением для команд из РФ.

Такое предложение выдвинул бывший игрок сборной России, московских "Спартака", "Локомотива" и "Динамо" Александр Самедов. По его мнению, турнир сильнейших клубных команд Азии достаточно конкурентно способное соревнование, пишет портал Чемпионат.com.

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"Азиатская Лига чемпионов – аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы "Спартак" или "Локомотив" выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением. Если говорить серьезно, это соревнование действительно не так просто выиграть", – заявил участник чемпионатов мира 2014 и 2018 годов и европейского первенства-2016 в составе российской национальной сборной.

Напомним, Европейских футбольный союз и Международная федерация футбола отстранили все команды из России от международных соревнований из-за военного вторжения РФ в Украину. В частности, московский "Спартак" исключили из Лиги Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал России в переносе стыкового матча ЧМ-2022 с Польшей. Ранее россиянам присудили поражение в поединке и исключили из квалификации к Мундиалю.

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