Лидер сборной Украины феерически дебютировал в США, забив победный гол в первом же матче за клуб Бекхэма. Видео

Украинский футболист Сергей Кривцов забил победній гол за свою новую команду – "Интер Майами", в матче против "Монреаля" в 1-м туре Главной лиги соккера (MLS) сезона 2023 года. Это стало голевым дебютом для 31-летнего уроженца Запорожья в составе американской команды, которая в результате одержала победу со счетом 2:0.

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Наш соотечественник вышел на поле в стартовом составе и отыграл на позиции центрального защитника все 90 минут. На 41-й минуте после подачи с угла поля бразильца Грегоре Кривцов просто занес мяч в ворота.

После завершения игры украинец был признан лучшим игроком встречи.

После матча Кривцов поделился эмоциями: "Я невероятно счастлив. Даже в мечтах не думал о таком дебюте".

Сергей Кривцов сыграл свой первый официальный поединок за "Интер Майами". За два тайма он совершил 44 касания мяча, отдал 31 пас (23 точных), выполнил два успешных подката и дважды выиграл верховую дуэль.

Кривцов свою карьеру начинал в 2008 году в "Металлурге" Запорожье, где он провел 24 матча. Затем футболист перешел в "Шахтер" Донецк, где сыграл 224 поединка. После чего, в 2023 году, Сергей перешел в "Интер Майами", которым владеет легендарный Девид Бекхэм.

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