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Лидер сборной Украины феерически дебютировал в США, забив победный гол в первом же матче за клуб Бекхэма. Видео

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,1 т.
Лидер сборной Украины феерически дебютировал в США, забив победный гол в первом же матче за клуб Бекхэма. Видео

Украинский футболист Сергей Кривцов забил победній гол за свою новую команду – "Интер Майами", в матче против "Монреаля" в 1-м туре Главной лиги соккера (MLS) сезона 2023 года. Это стало голевым дебютом для 31-летнего уроженца Запорожья в составе американской команды, которая в результате одержала победу со счетом 2:0.

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Наш соотечественник вышел на поле в стартовом составе и отыграл на позиции центрального защитника все 90 минут. На 41-й минуте после подачи с угла поля бразильца Грегоре Кривцов просто занес мяч в ворота.

После завершения игры украинец был признан лучшим игроком встречи.

После матча Кривцов поделился эмоциями: "Я невероятно счастлив. Даже в мечтах не думал о таком дебюте".

Лидер сборной Украины феерически дебютировал в США, забив победный гол в первом же матче за клуб Бекхэма. Видео

Сергей Кривцов сыграл свой первый официальный поединок за "Интер Майами". За два тайма он совершил 44 касания мяча, отдал 31 пас (23 точных), выполнил два успешных подката и дважды выиграл верховую дуэль.

Лидер сборной Украины феерически дебютировал в США, забив победный гол в первом же матче за клуб Бекхэма. Видео

Кривцов свою карьеру начинал в 2008 году в "Металлурге" Запорожье, где он провел 24 матча. Затем футболист перешел в "Шахтер" Донецк, где сыграл 224 поединка. После чего, в 2023 году, Сергей перешел в "Интер Майами", которым владеет легендарный Девид Бекхэм.

Лидер сборной Украины феерически дебютировал в США, забив победный гол в первом же матче за клуб Бекхэма. Видео

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