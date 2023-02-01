Дебют Мудрика на ''Стэмфорде''. Где смотреть ''Челси'' – ''Фулхэм'': расписание трансляций матча АПЛ

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик имеет хорошие шансы впервые выйти в стартовом составе лондонского "Челси". Это может произойти в игре 22-го тура чемпионата Англии, в котором "аристократы" 3 февраля на своем поле встретятся с соседям по городу "Фулхэмом".

Видео дня

Матч примет стадион "Стэмфорд Бридж". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Этот поединок станет игровым дебютом Мудрика перед болельщиками "Челси".

Поддержать своего соотечественника украинские болельщики смогут у экранов телевизоров и девайсов благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Spors. Он доступен на видеоплатформах Megogo и Volia TV, а также на площадке app.setantasports.com.

Интересно, что в турнирной таблице "Фулхэм" находится выше команды Мудрика. В активе "коттеджеров" 31 очко после 21 матча. У "Челси" на два пункта меньше и игра в запасе.

Отметим, что команды уже встречались в нынешнем сезоне, причем случилось это 12 января. Тогда "Челси" уступил на выезде 2:1, а новичок команды португалец Жоао Феликс получил красную карточку в своем первом же матче за "синих".

Напомним, Мудрик дебютировал за лондонскую команду 21 января в поединке против "Ливерпуля", появившись на замену в начале второго тайма. Украинец сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника. Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик угодил в неприятный инцидент в Англии. Украинцу пришлось извиняться перед общественностью, а Футбольная ассоциация (FA) завела в отношении украинца дисциплинарное дело.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!