''Даже не знаю, что им нужно'': Милевский отреагировал на фиаско ''Динамо''

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский испытал разочарование от игры команды в первом официальном матче года, в котором "бело-синие" проиграли на своем поле "Ингульцу" 0:2. Экс-нападающий отметил, что начало весенней части сезона всегда складывалась тяжело, так как соперники находятся в хороших физических кондициях и предельно мотивированы.

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Об этом Милевский заявил в интервью Профутбол Digital. Он подчеркнул, что ему трудно что-то посоветовать футболистам "Динамо", которые выглядели в поединке очень неубедительно. При этом Артем выразил надежду на то, что наставнику команды Мирче Луческу удастся стабилизировать ситуацию.

"Конечно, хочется, чтобы "Динамо" побеждало. Я всегда не любил начало весны, потому что все команды готовы и очень сильны физически. И к этом надо быть готовыми. Потому что всегда, когда бы мы не начинали вторую часть сезона, всегда все готовы очень серьезно. К этому надо быть готовым им знать, что это будут очень тяжелые игры. Вот это и подтверждается. Не знаю, что сказать. Им просто нужно... Даже, не знаю, что нужно. Луческу сам знает, что лучше", – сказал экс-футболист.

Во время матча Милевский шокировал болельщиков внешним видом, его начали сравнивать с так называемым главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу гневно прокомментировал судейство Катерины Монзуль в матче с "Ингульцом".

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