Что нужно сделать Довбику и другим клубам Лиги Европы, чтобы пройти дальше. Анонс вторых стыковых матчей

Вторые стыковые матчи Лиги Европы открывают новую страницу интриги обновленных еврокубков. Неопределенность "Ромы", еще один особый матч Моуриньо, мегаважный для Украины поединок румын и еще 5 встреч турнира - игровой день на 8 пар параллельно с Лигой конференций. OBOZ.UA знакомит вас с анонсами четверга и рассказывает, какие матчи обязательно следует включить вместе с игрой Довбика.

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"Рома" - "Порту" (первый матч 1:1)

Безусловно, главный матч всего турнира прямо сейчас. Два претендента на выигрыш имеют одинаковые шансы вылететь уже сейчас (будто история "Реала" и "Сити"). В прошлый четверг "Рома" отдала первый тайм, активизировалась с голом, но в целом играла вторым номером. "Порту" последовательно искал момент и нашел свой рикошет после выстрела Моуры. Без Кристанте волкам не будет сложно, но под угрозой на плей-офф половина команды из-за потенциального перебора желтых. Ну а для нас эта пара важна участием Довбика: неделю назад Артем отдал свой традиционный ассист в падении, запомнился тремя десятками касаний и одним ударом. Сегодня от украинца большего ждут и наши, и римские фанаты. Потому что потерять сразу 3 представителя Италии за 2 дня – это будет позор для всей Серии А.

"Андерлехт" – "Фенербахче" (первый матч 0:3)

Моуриньо справился с особым матчем по полной: домашняя арена помогла разгромить "Андерлехт" 3:0, забивали хорошо знакомые нам Тадич, Джеко и Энн Несири. "Фенербахче" превзошел сам себя, положив сразу 3 мяча в ворота соперника; за весь этап лиги им не удавалось получить такого разрыва за голами. У бельгийцев настроение плохое: не могут рассчитывать на Дольберга, а еще травмировался Вертонген. И без того неудачная игра не подкреплена даже малейшей надеждой. Преимущество очевидно для всех, но коуч турок считает, что лишь выход в следующий раунд будет победой двухматчевого противостояния.

"Виктория" - "Ференцварош" (первый матч 0:1)

В первом матче двух обидчиков все преимущество сразу досталось венграм. На стартовых минутах "Виктория" еще как-то попыталась проявиться, но напор и удачный рикошет во время удара Абу Фани отдали всю инициативу "Ференцварошу". Победители должны поблагодарить вратаря Грофа: всего 2 сейва, но какие! Именно с его помощью счет остался 1:0. И у Чехии, и у Венгрии последние представители в еврокубках, на кону выживание. Поэтому, если вам нравятся матчи с таким подтекстом – рекомендуем.

"Буде/Глимт" - "Твенте" (первый матч 1:2)

Очень ровная пара, хотя "Буде" провело больше времени в обороне. Основной для норвежцев полузащитник Берг во второй год раскрылся, именно его гол оставляет равенство. "Твенте" давил все 90 минут и на контратаке все же добился пенальти на последних секундах матча. Для нидерландцев это первая за 12 лет попытка выйти в плей-офф Лиги Европы, поэтому в гостях они будут делать ставку на оборонный футбол. Зато скандинавам нечего терять, для них это вообще первая возможность выйти в 1/8 еврокубка.

"Реал Сосьедад" - "Мидтьюланн" (первый матч 2:1)

Первая в их истории встреча была боевой: все голы в один тайм, пушечный выстрел японца Таке, спасение с линии. Классная игра с нравом. Особый шарм добавляет статистика - "Сосьедад" больше давил и создавал моментов, но почти все цифры на стороне "Мидтьюланна". Датчане на выезд двинулись в хорошем настроении с победой во внутренней лиге, а вот "Реал" был разгромлен 3:0 "Бетисом". Во втором матче в Испании ожидаем еще больше драмы – и это одна из пар, которую стоит просмотреть параллельно с дуэлью "Рома" – "Порту".

"Галатасарай" – "АЗ" (первый матч 1:4)

Еще один матч, где все кажется ясным уже после первой встречи. Вот только здесь турецкий клуб на грани вылета. "АЗ" разложил по 2 гола на тайм, что легко удалось после удаления Айхана у гостей. Единственный матч первых стыков ЛЕ, где была такая откровенная склонность победителя переиграть соперника по всем показателям. "Галатасарай", известный своей агрессивностью, продолжил фолами (и красной) доказывать свою позицию. Да, есть гол престижа, но только один и его будет мало для продолжения выступлений в турнире. Теперь турки будут принимать нидерландцев на своем поле и прыгнуть выше нескольких голов, чтобы хотя бы выровнять счет.

"Стяуа" - "ПАОК" (первый матч 2:1)

Неудачное развитие событий для украинской ассоциации. "ПАОК" начал первый матч стыков на дерзкой ноте, забил и собирался выигрывать. До тех пор, пока не произошло удаление на 45+5 минуте, что чрезвычайно помогло "Стяуа" изменить ход игры в свою пользу и победить на выезде 2:1. Ключевой персоной стал Тайсон – именно он заработал это удаление. Хорошо знакомый нам бразилец подставил свою команду, оставив ее без игрока основания. Румыны, в свою очередь, имеют 6 травмированных футболистов и в домашней игре им нужно оставить тот же счет. Только 1 гол между такими разными результатами открывает зрителям интригу. Если "Стяуа" выиграет, Румыния получит еще больше шансов обойти Украину в рейтинге УЕФА.

"Аякс" - "Рояль Унион" (первый матч 2:0)

Дерби Бенилюкс по "Аяксу". В этом году они допускали немногих, но критических ошибок. Поражение от "РФШ" не дало выйти из группы из-за первой восьмерки; поражение от "АЗ" во внутреннем кубке выбило их из турнира. Вот и неделю назад, на выезде в Бельгию, чуть не произошла ошибка: только 2 действительно опасных момента, давление со стороны роялистов и не такая ощутимая доминация не дают нам поводов сказать, что именно Аяксиды – фавориты второй встречи. "Аякс" принимает оппонентов с пробелами в составе: трое болеют, а Уэйндал, Годтс и Вегорст недоступны. В "Унионе" травмированы трое - Кастро-Монтес, ван де Перре, Буфаль. Для будущих гостей выживание в Лиге Европы очень важно в сохранении репутации.