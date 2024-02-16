'Чикатило оправдают': экс-игрок сборной РФ призвал сделать тренером детей пойманного на наркотиках легионера 'Спартака' и нарвался на гнев в сети

Бывший футболист сборной России Андрей Ещенко предложил форварду "Спартака" Квинси Промесу, который был осужден на шесть лет за контрабанду наркотиков, тренировать детей в РФ после завершения карьеры. Чемпион Украины в составе киевского "Динамо" при этом не увидел ничего плохого в своих словах, чем вызвал шок у болельщиков.

Об этом Ещенко заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Экс-игрок московского "Локомотива", "Анжи", "Кубани" и самого "Спартака" на полном серьезе назвал нидерландца отличным футболистом. "Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и "Спартаке", то все будет хорошо. Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас", – сказал Ещенко.

Читатели портал Sports.ru пришли в ужас из-за этого высказывания бывшего спортсмена. Они назвали Ещенко сумасшедшим, а Промеса призвали ни на шаг не подпускать к детям.

"Реально уже абсурд происходит какой-то...", "Они там, походу, и какого-нибудь Чикатило оправдают, если будет за "Спартак" забивать исправно", "Наркодилер – учитель физкультуры?", "Они там вообще, что ли, пробитые?", "Как можно быть настолько тупым?", "Они там действительно поехавшие", "Ужас! Они все свихнулась что-ли?", "Как же не стыдно нести подобную дичь", – пишут в комментариях.

Отметим, что ранее Промеса признали виновным в нападении с ножом на одного из родственников, осудив его на полтора года. После открытия уголовного дела, футболист сбежал в Россию, которую покинул за три года до того.

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