Скандал в Турции. Титулованного футболиста после забитого гола посадили в тюрьму, а затем выгнали из страны

Израильский легионер турецкого футбольного клуба "Антальяспор" Сагив Ехезкель попал в громкий скандал после матча с "Трабзонспором" (1:1) в чемипонате страны. Забив гол, 28-летний обладатель Суперкубка Израиля, показал в камеру запястье с надписью "100 дней", датой 7 октября и звездой Давида. Эта была отсылка к началу вторжения группировки ХАМАС в Израиль.

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"Я не делал никаких шагов, чтобы кого-то провоцировать или провоцировать. Я хочу, чтобы война закончилась. Вот почему я показал здесь знак, - прокомментировал свой поступок футболист.

После этого прокуратура Антальи начала расследование в отношении игрока, а руководство "Антальяспора" исключила его из состава. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что против Ехезкеля возбуждено уголовное дело за "публичное разжигание общественности ненависти и вражды", сообщает haberler.com.

После того, как в ситуацию вмешалось Министерство иностранных дел Израиля, Сагива освободили из-под стражи и депортировали из страны.

На родине футболиста встречали как героя.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря в Турции матч 15-го тура чемпионата по футболу в Суперлиге между "Анкарагюджю" – "Ризеспор" завершился грандиозным скандалом.

После финального свистка на поле выбег президент хозяев Фарук Коджа и напал на главного арбитра Халила Мелера, ударив того в глаз. Когда арбитр упал на газон, сотрудники "Анкарагюджю" продолжили бить его ногами. Один из ударов попал в голову.

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