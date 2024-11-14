Черчесов опозорился в Казахстане

Сборная Казахстана по футболу, которую с июня тренирует знаменитый российский тренер Станислав Черчесов проиграла Австрии в 5-м туре Лиги наций (0:2) и вылетела в дивизион С. Для казахов это стало пятой игрой без побед с Черчесовым-тренером. Свой следующий поединок казахстанская сборная сыграет против Норвегии 17 ноября.

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Казахстан под руководством 61-летнего специалиста провел пять игр: сперва сыграл вничью с Норвегией, а затем потерпел четыре поражения подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 октября Черчесов отметился очередным хамством. 61-летний россиянин во время пресс-конференции после поражения в Лиге наций от Словении оскорбил казахский язык.

28 июня Черчесов уже попадал в подобный скандал. Тогда во время пресс-конференции россиянин возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахстанском языке.

19 июля прошлого года Станислава Черчесова уволил "Ференцварош" . Причиной стала ответная игра квалификации Лиги чемпионов против "Клаксвика" с Фарерских островов, которую чемпион Венгрии проиграл со счетом 0:3.

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