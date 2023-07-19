Чемпион Венгрии по футболу "Ференцварош", возглавляемый экс-тренером сборной России Станиславом Черчесовым, разгромно проиграл в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Команда из Будапешта, которую в свое время тренировал Сергей Реброва, со счетом 0:3 уступила "КИ Клаксвик" с Фарерских островов. Первая игра неделю назад завершилась безголевой ничьей.

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После этого поражения "Ференцварош" вылетел из турнира и продолжит свой путь на еврокубках в Лиге конференций.

Особенно эпичным получился третий гол в ворота хозяев. В конце первого тайма венгры "зевнули" контратаку, которую дальним ударом замкнул нападающий Люк Касси.

Такой результат вызвал настоящую истерику у российских болельщиков. Фанаты стебутся с уровня тренера, называя поражение от фарерских футболистов "дном".

"Не вылетел, а совершил жест доброй воли", "Это фиаско, чабан!", "Стас пробил-таки дно. За 2 игры не забить фарерскому клубу - это надо еще постараться", "Ференцварош" не обо*рался, он совершил передислокацию на более выгодные позиции в Лигу конференций", - не сдерживают эмоций юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ребров специалист возглавил команду летом 2018 года и за три года добился с ней впечатляющих успехов. В частности, 47-летнему тренеру удалось трижды подряд выиграть чемпионат Венгрии, что "фради" в последний раз делали 93 года назад (1926-1928 гг.).

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