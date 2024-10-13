'Так еще ни один тренер не позорился'. У Черчесова случился 'реальный стыд' со сборной Казахстана

Знаменитый российский тренер Станислав Черчесов, который с начала июня 2024 года возглавляет национальную сборную Казахстана, потерпел с командой третье поражение за четыре матча. Еще одна игра завершилась вничью.

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В воскресенье, 13 октября, казахстанцы в 4-м туре Лиги наций уступили сборной Словении со счетом 0:1. До этого подопечные Черчесова сыграли вничью с Норвегией (0:0) и потерпели поражения от Словении (0:3) и Австрии (0:4).

Сборная Казахстана с одним очком занимает последнее, четвертое, место в таблице 3-й группы дивизиона B Лиги наций.

Российские болельщики назвали такие результаты работы своего соотечественника "позором" и "реальным стыдом".

"Так ещё ни один тренер не позорился с этой сборной", "Полевой шарлатан", "Очередное доказательство, что Черчесов лысый шарлатан", "Еще одну сборную развел", "Ну 0 голов за 4 игры - это реально стыд", – не сдерживаются любители футбола из РФ.

Фанаты возмущаются, как не выпустить на матч своих лучших игроков.

"Верно было подмечено здесь было давно про Черчесова- назвать его физруком, это оскорбить любого физрука. Не выпустил на игру , пожалуй самого сейчас хорошего игрока в Казахстане, Самородова и нет абсолютно никакой футбольной мысли. Словенцы откровенно издеваются, а тренеру казахстанцев вообще пофиг. Все, что было наработано Адиевым, Черечесов умудрился про...ть всего за три месяца", – возмущаются болельщики.

Пользователи негативно оценивают опыт работы легендарного спартаковца.

"Мда, результат коучевания у Станислава в Казахстане катастрофический. Футболисты у него двигаются по какой то особой зомбо траектории, мяч в ногах-рычагах не держится совсем", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня Черчесов отметился позорным поведением после назначения на новый пост. 60-летний специалист во время пресс-конференции сборной Казахстана возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на государственном языке

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