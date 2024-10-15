'Настоящее быдло'. Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео

Бывший главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов, который с июня руководит национальной футбольной командой Казахстана, отметился очередным хамством. 61-летний россиянин во время пресс-конференции после поражения в Лиге наций от Словении оскорбил казахский язык.

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В ответ на вопрос местного журналиста, заданный ему на казахском языке, Черчесов ответил: "Ты по-французски сейчас говоришь?.

После этого российский тренер подвергся критике в стране за такое отношение к местному языку. Казахи призвали выгнать специалиста из страны.

Казахстанская федерация футбола (КФФ) поспешила "отмазать" главного тренера.

"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба ПСЖ на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора. Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык", – говорится в заявлении КФФ.

На инцидент также отреагировало Минспорта Казахстана.

"Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку", – говорится в пресс-релизе.

Российские болельщики назвали Черчесова быдлом после такого.

"Ничего у него там не получится. Это у нас ему журналисты порой боялись слово поперек сказать, а про неудобные вопросы вообще можно было забыть. Один Казанский не зассал в своё время", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня Черчесов уже попадал в подобный скандал. Тогда во время пресс-конференции россиянин возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахстанском языке.

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