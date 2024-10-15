УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
3,4 т.
'Настоящее быдло'. Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео

Бывший главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов, который с июня руководит национальной футбольной командой Казахстана, отметился очередным хамством. 61-летний россиянин во время пресс-конференции после поражения в Лиге наций от Словении оскорбил казахский язык.

Видео дня

В ответ на вопрос местного журналиста, заданный ему на казахском языке, Черчесов ответил: "Ты по-французски сейчас говоришь?.

После этого российский тренер подвергся критике в стране за такое отношение к местному языку. Казахи призвали выгнать специалиста из страны.

"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео

Казахстанская федерация футбола (КФФ) поспешила "отмазать" главного тренера.

"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба ПСЖ на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора. Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык", – говорится в заявлении КФФ.

"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео

На инцидент также отреагировало Минспорта Казахстана.

"Министерство потребовало от Федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту, а также провести разъяснительную работу с главным тренером национальной сборной относительно необходимости уважительного отношения к государственному языку", – говорится в пресс-релизе.

Российские болельщики назвали Черчесова быдлом после такого.

"Ничего у него там не получится. Это у нас ему журналисты порой боялись слово поперек сказать, а про неудобные вопросы вообще можно было забыть. Один Казанский не зассал в своё время", – пишут юзеры.

"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео
"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео
"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео
"Настоящее быдло". Россиянина Черчесова за его поступок после матча Лиги наций призвали выгнать из Казахстана. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня Черчесов уже попадал в подобный скандал. Тогда во время пресс-конференции россиянин возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахстанском языке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!