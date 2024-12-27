Половина бюджета Киева: сборная самых дорогих футболистов 2024-го года

Лучшие из лучших по цене – вот они, 11 футболистов с самыми большими ценниками. Они представляют лучшие клубы и играют в топовых турнирах Европы. OBOZ.UA рассказывает об одиннадцати самых дорогих игроках по итогам года и определяет, оправдала ли их стоимость вклад в историю клуба?

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Сколько стоят эти 11 футболистов?

Команда по самой популярной гибкой схеме 4-3-3 оценивается в один миллиард и 135 миллионов евро! Вышла цифра, составляющая половину бюджета Киева в следующем году (где-то 2 млрд долларов)! После январского пересчета и учитывая выступления одиннадцатка точно претерпевает изменения, но по итогам года она такова:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (45 млн евро)

Настоящее открытие на вратарском уровне – Мамардашвили. Голкипер скромной "Валенсии", давно забывшей о величии и думающий как бы остаться в Ла Лиге, привлек внимание гранда "Ливерпуля". Свое величие он подтвердил, когда стал национальным героем после Евро: его фантастические сейвы омрачили даже разгром в 1/8 от Испании. Неудивительно, что уже с лета кипер будет готовиться к дебюту за "Ливерпуль" - сложно найти вратаря лучше грузина во многих важных аспектах. И хотя сейчас нужно как-то доиграть этот сезон, переход к красным станет новым этапом роста молодого таланта.

Центральный защитник: Уильям Салиба (80 млн)

Салиба и полный матч – синонимы года в АПЛ. За весь 2024-й год в разных турнирах француз провел за "Арсенал" почти 50 полных матчей! Лишь один раз он отыграл 30 минут - против "Борнмута", когда удалился (затем еще и пропустил матч против "Ливерпуля"). Тransfermarkt за иностранный вариант Забарного дает 80 миллионов, но с такой отдачей его оценка уже готовится к подъему. Лондонцы очень ценят свое приобретение 22-го года, что отозвалось и на доверии от Дешама – Салиба стал основным для сборной Франции. Даже без ценников защитник заслуживает места в сборной года.

Центральный защитник: Йошко Гвардиол (75 млн)

Парадокс, но перед вами – второй бомбардир "Манчестер Сити". Тренер кардинально перестроил роль защитника, заметив его атакующие способности. Теперь удара с подкруткой в правый угол боятся немало голкиперов. Если хорват сможет выиграть пространство – жди выстрел. С новым видением поля он стал основным в составе сборной, где идет перестройка и приходится отрабатывать по всему полю на разных позициях. Йошко неплохо работает и в защите, и в поддержке атаки, несмотря на ужасающие результаты голубого "Манчестера" в последние месяцы. Отрезок Гвардиола за год получился чрезвычайным.

Левый защитник: Федерико Димарко (60 млн)

В перечень так или иначе причастных к АПЛ футболистов ворвался защитник чемпиона Италии. Димарко - один из самых атакующих защитников топовых лиг Европы, ежегодно собирает голы, а в этом году уже 3 гола и 5 ассистов. С ним "Интер" смог снова привезти чемпионство в свой музей наград, при том, что защитник с фантастическим первым пасом провел очень мало матчей на 90 минут. Подытоживает успешный год футболиста информация от журналиста Николы Скиры: миланцы хотят продлить контракт с 27-летним итальянцем задолго до официального завершения договора.

Правый защитник: Трент Александер-Арнольд (75 млн)

В свои 26 он все тот же Трент: держит под контролем правую бровку, умело раздает лонгболы и кроссы, иногда ассистирует и изредка забивает. Но если отмечается, то делает это в самый подходящий момент. Тransfermarkt оценивает латераля в 75 миллионов со значительным отрывом от Хакими, Кунде и Порро. На травмах ТАА пропустил четверть игрового времени, но все равно успел доказать свою значимость для команды Слота и является частью его основы. Текущий успех "Ливерпуля" – его личное достижение. А еще в этом году он пробил планку в 300 игр за мерсисайдцев:

Левый полузащитник: Маттео Руджери (20 млн)

Позиция ярко выраженных левых и правых полузащитников в современном футболе размыта. А найти игрока, представляющего именно эту позицию, очень сложно. Но мы смогли – такой бегает за "Аталанту". Молодая звезда бергамасков вывозит всю оборону. Руджери – воспитанник команды, за 3 года он смог зацепиться за основу (34 игры в Серии А и 4 ассиста); также полузащитник стал одним из авторов итальянского чуда. Его цена в 20 миллионов евро только начинает рост. Похоже, что уже этим летом на 22-летнего футболиста будут охотиться состоятельные европейские клубы.

Правый полузащитник: Джереми Фримпонг (50 млн)

Единственный в нашем списке игрок Бундеслиги – Фримпонг. Он помог фантастическому "Байеру" почти выиграть Лигу Европы, у него отмечают видение поля в передачах на продвижение и хорошую оборонительную роль, в которой иногда возникает место качественному дриблингу. Чрезвычайный универсалист отказался от многочисленных предложений летом и остался в немецком клубе. 50 миллионов – настоящая недооценка, учитывая традиционно большие цифры игроков средней линии. Благодаря чуду фармацевтов, Фримпонг получил вызов и в Нидерланды, за которые ждет первый гол.

Атакующий полузащитник: Джуд Беллингем (180 млн)

Несмотря на множество претендентов, Тransfermarkt выдал 180 миллионов только двум игрокам. Оба из Мадрида. Но если Мбаппе до сих пор ищет прайменную форму, то Беллингем даже в таком "Реале" пытается приносить пользу. Удержание мяча, дриблинг, обострение и собственное завершение моментов… Все ему удавалось до лета. Сейчас стало сложнее – вся команда не работает как механизм, а игрока бросает поле на разные позиции. Джуду всего 21 и он должен только прибавлять. Если, конечно, не утонет в таком количестве звезд в одной команде.

Форвард: Эрлинг Холланд (200 млн)

Тransfermarkt оценивает Эрлинга по максимуму, он один из двух игроков на 200 миллионов. И это несмотря на то, что Холанд снизил обороты, а выражение "stay humble" сработало против самого норвежца. Но цена оправдана вкладом форварда в достижение "МанСити" в большой кризис - четвертое подряд чемпионство, почти финал ЛЧ, лучший бомбардир АПЛ 23/24. Задачей Холанда будет наконец-то собраться. Игроки столь высокого уровня и столь заоблачной оценки просто обязаны самостоятельно спасать команду, а не просто держать ценник на впечатлении начала года.

Правый вингер: Ламин Ямаль (150 млн)

Двигатель современной сборной Испании и одно из ключевых колес современной "Барселоны". Молодая машина Ямаль стал открытием в прошлом году, а этого превратил свою игру в способ достижения цели. Ламин не стал откровенным голеадором, несмотря на уже 50 матчей за 2024-й во всех турнирах, а каталонцы не выиграли с ним Ла Лигу. Однако все знают, что нужно остерегаться действий вингера и его вклада в развитие атаки. Да и ударить он умеет – если надо, забросит в угол, как той же Англии. По итогам года Ямаль – среди главных претендентов на ЗМ-25. На уровне с ним по оценке еще Сака, но личностный рост именно испанца поражает больше всего.

Левый вингер: Винисиус (200 млн)

Футбольный талант Винисиуса действительно очаровывает: отличный дриблинг, спринты, контроль на скорости и большое количество голов и передач. В силу своей силы вингер часто получает по ногам, чем только помогает команде закрепиться вблизи чужих ворот. Тransfermarkt оценивает бразильскую звезду в 200 миллионов, но за свое поведение бразилец заслуживает снижения цены на несколько десятков миллионов. Его проигранный Золотой Мяч соединил одновременно полную отдачу (как хет-трик "Боруссии") и полное бессилие (как в разгроме от "Барселоны"). Очень полярный игрок, стоимость которого может измениться вместе с ценником Холланда.