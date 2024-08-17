Чемпионство против выживания: за что будут бороться украинские футболисты в европейских лигах

Только в Европе на разных уровнях играют более 1300 украинцев. Такую статистику на середину августа приводит Тransfermarkt. От топовых АПЛ и Ла Лиги до Экстраклассы и Хорватской Национальной лиги и даже чемпионатов Чехии или Эстонии. Украинцы в этом году остаются популярными на континенте, о чем говорят трансферы тех же Довбика и Могова. OBOZ.UA рассказывает интереснее всего об украинцах в европейских лигах и за что они будут бороться в своих клубах.

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Англия

Только Англия (не вся Британия) – самое ценное за деньгами представительство Украины в Европе, 145 миллионов за всех. Относительно АПЛ мы подробно говорили в отдельном тексте : там есть 5 футболистов, которые вместе стоят 143 млн. Если все останутся на местах, то задачи ясны: помешать "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" самостоятельно бороться за медали, а еще - не отдать свои места "Лестеру".

Более интересная задача у Русина: его "Сандерленд" в прошлом сезоне стал середняком Чемпионшипа; в бешеной гонке на 46 игр они набрали 56 очков, но оторвались от зоны вылета всего на 6 пунктов. В этом году задача не изменилась – надо цепляться за победы. Все стало гораздо легче на неделе, коты вылетели из Кубка английской лиги в первом раунде, проиграв "Престону". Назарий вышел в основу и отыграл 80 минут, но не забил. Форвард два предыдущих сезона не был заметен в клубе и пока проигрывает конкуренцию главному нападающему "Сандерленда" Кларку. Так же больше преимуществ тренер наделяет Аушишу и Мандлю. Русин нуждается в большей отдаче и на тренировках, и в те редкие минуты, когда все же играет.

Польша

Вторая по количеству украинских легионеров, Польша набрала 270 наших футболистов и там есть несколько игроков разных сборных. В Экстраклясе десять представителей, самые известные – Хлань, Кочергин, Вьюнник, Маценко, Царенко, Булеца. Большинство взяло "Легию", которая трижды подряд проигрывала золото. 6 украинцев преследуют цель… хотя бы подняться к середине таблицы! У команды все плохо с начала сезона, только в ЛК смогли пробиться в плей-офф. Так же и "Шленск" - завоевал медали, но в еврокубках устроил бешенство с тремя удалениями и уже не участвует (Маценко провел полный матч). В прошлом сезоне всех удивила "Ягеллония", внезапно и впервые в истории выигравшая польский чемпионат. Вот именно она и будет тем неожиданным соперником и величайшей проблемой.

Италия

Об Италии мы также рассказывали : наших там трое в элите. У Довбика задача преимущественно еврокубковая: "Рома" под руководством де Росси показывает интересную игру, но еще не дошла до кондиций возможного чемпиона (особенно когда соперники современные "Милан", "Интер" и "Ювентус"). Коваленко и Малиновский остаются в своих командах, но не объявлены как близкие к старту игроки. Возможно, у Серии А появятся Шапаренко, Ванат и Зинченко, трансферное окно еще открыто. А еще четыре украинца есть в Серии D, там есть факт борьбы за подъем в дивизион С.

Португалия

Единственный португальский украинец в Премьер-министре, и теперь основной вратарь сборной, Трубин проходит как основная персона "Бенфики". Первый номер неплохо сыграл во время спаррингов, но уже в первом же матче лиги получил целую сумку – провальное выступление против "Фамаликана". Задача тоже понятна: гранд Португалии должен стать сильнее "Порту" и "Спортинга", чтобы наконец получить 39-е чемпионство и улучшить свой рекорд побед.

Испания

Испанское представительство украинцев становится меньше: в Ла Лиге уже минус один, осталось только двое. У Лунина и Цыганкова есть все возможности взять еще медалей. Но если останутся – можете прочитать здесь почему. Есть большая вероятность, что в этом чемпионате на поле будет появляться только один вместо двух, поэтому матчи "Жироны" получат преимущество у нашего зрителя. Еще на Пиренеях играют 19 украинцев на разных уровнях, есть представители в третьем по силе Примере.

Франция

В этом году есть смысл смотреть Лигу 1 - у украинца Соболь есть все шансы чаще попадать в основу "Страсбура". В прошлом сезоне команда чуть не вылетела из элиты, поэтому там срочно сменили тренера – главным стал Лиам Росеньор. 40-летнего англичанина похитили у "Халла" на три года. Межсезонье было феноменальным: не выиграли ни одного из 8-ми матчей против не слишком сильных соперников, 6 проиграли. Хороший знак для нас – Соболь имел много игрового времени. Похоже, его бесконечный период аренды завершен и теперь пора поиграть с лучшими командами Франции. 29-летний защитник один из немногочисленного представительства Украины в этом государстве, ближайший игрок в Национальном чемпионате.

Германия

А вот и самая большая по количеству украинцев лига – аж 441 футболист! Все они разбросаны по разным структурам и лигам: от самой высокой Бундеслиги до Третьей или даже Берлинской (6-й по рангу). Жаль, что пока в Бундеслиге только один – предатель ордец. Его "Бохум" завоевал право быть среди лучших и не пошел на понижение, поэтому в этом сезоне будет снова пытаться оторваться от последнего места. Далее в Третьей лиге находим Бориса Тащи: хотя нападающий не слишком результативен как для слабого турнира, он остается основным для команды "Эрцебирге", собирая 30+ выступлений, в этом сезоне уже сыграл и забил. Поэтому, если найдете трансляцию, можете поболеть за клуб, который третий год пытается вернуться во Вторую Бундеслигу.