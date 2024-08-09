Довбик уже, Зинченко почти, Ванат вместо Судакова? Кто положил глаз на украинских футболистов и будет ли масштабный переезд уже этим летом

Трансферное окно в разгаре и украинцы занимают там важное место. Наши представители разрывают шаблоны, внезапно меняют прописку и забрасывают интриги одна за другой. Почему украинские футболисты массово покидают Испанию? Будет ли интерес к нашим в Англии? И будет ли кто-нибудь из УПЛ в Италии? Рассказывает OBOZ.UA.

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Украинцы бегут из Испании

Артем Довбик – главная украинская персона этим летом. Он не только стал самым большим разочарованием на Евро, но и удивил отказом от "Атлетико" и эпопеей с "Ромой" и собственными заявлениями. Целый месяц мы наблюдали, как "Жирона" требовала деньги от матрасников, и вдруг за полторы недели ситуация кардинально изменилась - форвард перешел в Италию. 33 миллиона евро и пятилетний контракт уже поднесли украинца к самым дорогим покупкам в истории волков - обошел Манчини, Кристанте и Спинаццоллу.

Вопросов к этому переходу немало, но чаши весов перевесили в пользу римлян хотя бы потому, что там украинцу легче гарантировать место в основе. Хотя в составе мадридцев Довбик играл бы уже в знакомом чемпионате, без необходимости адаптации, изучения языка и других мелких факторов. Сам Артем сказал, что выбрал "Рому" как один из крупнейших клубов Италии и хочет сделать что-нибудь интересное в следующем сезоне. Комплиментами нашего игрока засыпали и будущие одноклубники, и сам де Росси. Теперь посмотрим, что из этого выйдет.

Цыганков из той же "Жироны" пока не собирается: сменил имидж и вернулся к индивидуальным тренировкам. Да и сама команда не хочет продавать вингера, несмотря на значительный интерес от английских и немецких клубов.

А вот Лунин сам портит жизнь: теперь он стал проблемой для "Реала", потому что накапливает неопределенность. С одной стороны, надо убегать, потому что развевается призрачная перспектива игр только в кубках. Кроме того, Анчелотти может доверить опытному вратарю отдельные важные матчи или даже ЛЧ. Но долгое ожидание решения от Андрея портит планы сливочных на трансферное окно: они не понимают, следует ли рассчитывать на Кепу, который готов и дальше сидеть в запасе, только в "Реале". К слухам присоединился даже Куртуа: по его словам, такому голкиперу, как Лунин, нужно только самое лучшее. Авторитетные европейские издания тоже склонны считать, что остаться в клубе будет величайшей ошибкой карьеры. Среди претендентов на украинца – "Арсенал", "МЮ", "Бетис" и "Бавария".

Италия активно присматривается к УПЛ

Переход Довбика – это лишь первый шаг украинизации Серии А. К началу августа в Италии было 38 футболистов с украинским паспортом, три из них – в элите. Однако останется ли это количество таким же, нужно еще посмотреть. Коваленко, с тех пор как ушел в "Эмполи", не получал достаточно времени и команда не стала продлевать его аренду. Виктор вернулся в "Аталанту", однако на товарняки полузащитник не попадал даже на скамейку запасных. В этом случае ждем новую аренду. С Малиновским тоже нет понимания: "Дженоа" не собирается его продавать и как будто видит в основе следующего сезона, хотя центрхав не поехал на собрание. По обоим предложениям со стороны не было.

Тем временем Ванат заинтересовал "Интер". Похоже, действующий чемпион Италии просматривал матчи киевлян в ЛЧ и оценил, как нападающий включается в атаки под передачу вперед. По крайней мере La Gazzetta dello Sport пишет, что миланцы активно следят за прогрессом 22-летнего форварда, а скауты уже год как просматривают игры. Известна даже предварительная стоимость - "Динамо" могут предложить до 15 миллионов евро.

В Англии почти все стабильно

Украинцев в английской Премьер-лиге остается 5 и по большинству сомнений нет. Забарный завершает возобновление перед новым сезоном в "Борнмуте", а Ярмолюк готов к более частому участию в матчах "Брентфорда". Миколенко в подвешенном состоянии: "Эвертон" увидел его отдачу в прошлом розыгрыше АПЛ и на Евро за Украину. Клуб помог игроку восстановиться после травмы и уже активно сыграет в товарняках. Но хищники рядом: Sky Sports пишет, что защитника хочет забрать "Наполи", а "Бавария" заинтересована заменить им Дэвиса.

Относительно двух главных звезд, трансферный рынок полон и слухов, и критики. Самый дорогой украинец – Мудрик – имеет долгосрочный контракт с "Челси", разорвать его прямо сейчас будет и дорого, и странно. Однако постоянная критика за некомандную игру и чрезмерную самоуверенность перекрывает каждое успешное выступление за аристократов. Похоже, аренда к "Ювентусу" приближается. Указывает на это и потенциальная покупка Адейеми – прямого конкурента на позиции. Свой переезд из Челси Мудрик подкрепил моментом в товарняке против Реала: мог топово завершать сольный проход, но подвела реализация.

Зинченко сообщили, что в нем не заинтересованы в "Арсенале", прямо во время чемпионата Европы. Некрасивая история, вероятнее всего, повлияла на выступления защитника за Украину. Но ситуация изменилась так же быстро, как возникла, когда на арену вышел Артета:

"Он играл в полузащите. Но сейчас для него главное – это игра на позиции защитника и те решения, которые он предлагает в этой роли. Он знает, какими качествами обладает, знает, что ему нужно улучшить. Он действительно в этом разбирается". - Микель Артета, главный тренер "Арсенала"

Когда все уже сватали Зину в "Баварию", он внезапно стал важным для обороны канониров и даже получил новый номер. Достоверность перехода из Лондона сейчас не рассматривают даже топовые английские спортивные медиа. Хотя мюнхенцы не унимаются: сразу несколько украинцев являются их целями на этот сезон и при Зинченко могут дать больше - 45 миллионов евро.

Во Франции и Германии наших много, но выгоды от этого мало

Как уже отмечалось, Бундеслига только интересуется или выражает интерес. До реальных шагов все сколько сезонов дело не доходит. Представьте, что по подсчетам Тransfermarkt, в Германии насчитывается более 400 украинских футболистов, но оценку могут дать только 11-ти! Да и то, предатель ордец влечет львиную долю этой суммы (2,5 млн евро), остальные вместе дают 800 тысяч, самый дорогой - Борис Тащий (250 тысяч). Вот и выходит, что только ордец играет в "Бохуме", с которым едва не вылетел весной из элиты.

Во Франции ситуация похожая: там только Соболь, прыгающий по арендам из "Страсбурга". Летом мелькнула маленькая надежда: в предсезонье Эдуард активно используется тренером, а спарринг против "Фрайбурга" украинец вообще отыграл полностью. Его контракт рассчитан еще на два года и хочется верить, что в этом сезоне смотреть французский чемпионат станет чуть поинтереснее. Относительно любых других игроков – это далекий от нас чемпионат. Есть только 8 украинцев, укрывшихся далеко за градацией региональных лиг. Относительно топов Лиги 1 ситуация зеркальная: наши не интересуются ими, а они – нами.

Зато украинцы будут в Турции

Батагов переехал в Турцию столь же неожиданно, как возникло это заглавие. Основной центрбек "Зари" перешел за 1,8 миллиона евро. Похоже, на "Трабзонспор" произвело впечатление выступление футболиста на Олимпиаде и его вклад в результат луганцев. В Суперлиге он станет первым украинцем этого сезона. Туда же мог отправиться и Шапаренко, но руководство "Динамо" заявило, что на первом месте видит развитие мастерства своих игроков, поэтому готово рассматривать реальные предложения по полузащитнику только по топ-чемпионатам.