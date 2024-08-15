Возмущение Цыганкова, 'Барселона' уходит в кризис. Что нужно знать о чемпионате Испании в день его старта

Сегодня начинается 94-й розыгрыш Ла Лиги. В прошлом сезоне там появился новый искусственный интеллект, улучшивший восприятие и просмотр футбола. А в этом году количество величественных звезд на квадратный метр поля превысило все возможные представления. Но найдется ли там место только нескольким украинцам? И чем пиренейцы будут удивлять нас уже сегодня? OBOZ.UA рассказывает обо всех тонкостях старта одного из лучших чемпионатов Европы.

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Испания до осени может остаться без украинцев

Наших в Испании пока только двое: Цыганков и Лунин. Список, вероятно, станет меньше. Лунин во время Евро испортил свою репутацию как игрока, а теперь еще добивает и репутацию человека. Испанские СМИ пишут, что агент украинца Мендеш не оставляет попыток найти ему новое место и рассматривает самые лучшие варианты. Между тем, сливочные шокированы, потому что за несколько часов до сезона у них нет четкого понимания своих активов. Понятно, что основным у мадридцев будет Куртуа, который вроде бы и не выпадал из-за травмы на целый сезон. Анчелотти изрядно ошеломлен формой вратаря и не собирается менять решения по первому номеру "Реала".

Лунин хочет получить больше игрового времени, но это уже невозможно. Ла Лига украинцу не светит (только отдельные матчи), максимум внутренние Кубки и, возможно, завершение новой ЛЧ. Мадридцы также подчеркнули – их весенние условия являются главными. Анчелотти на этой неделе вроде бы и похвалил голкипера, но намекнул, что тот был важной частью прошлого сезона. Похоже, терпение клуба скоро кончится.

С "Жироной" ситуация внезапно стала взрывной. Издание As пишет, что Цыганков летом мог сменить прописку несколько раз и не знал об этом! Каталонцы просто отклоняли все предложения и не уведомляли вингера об интересе к нему. Украинец сменил агента и теперь в августе будет обсуждать свое будущее. Стабильный игрок основы возмущен, его любовь к жиронцам может быстро исчезнуть.

Охота на украинца продолжается: интересуются "Арсенал", "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Бавария", "Ювентус". Сам футболист больше всего предпочитает именно клубы из АПЛ. Журналисты намекают, что Цыганков разгонять скандал не будет – пойдет без конфликта и в ту команду, которая не будет создавать сложностей для испанцев. Понять "Жирону" легко: не факт, что она повторит успех прошлого сезона и сможет покуситься хотя бы на медали. Из клуба уже ушли Гарсия, Коуто, Савиньо и Довбик. Но и Цыганкова тоже понимаем: такое отношение к одному из самых главных игроков не вдохновляет на успешный сезон.

"Реал" готовится защищать титул

Из Куртуа на воротах королевский клуб готов ворваться в защиту титула. Первый тур для них пройдет 18 августа против "Мальорки". Несмотря на то, что два главных футболиста на Евро не зажигали (Мбаппе и Беллингем не показали максимум своих возможностей), сливочным хватит безумного подбора звезд - Винисиус, Вальверде, Родриго, Милитао, Гюллер, Карвахаль. Даже Модрич, несмотря на важный футбольный год, остается джокером. А на рынке чемпион неумолим: хочет подписать Ляпорта, Москеру, Александра-Арнольда. Шансы на повторение успеха огромны. Интересно, как команда соединит новую ЛЧ с Ла Лигой, тем более "Реал" почти отказался от Клубного чемпионата мира.

А вчера состоялось официальное открытие общеевропейского сезона – Суперкубок УЕФА против "Аталанты". Там произошло все, что только могло произойти: первый гол Мбаппе, новый матч Модрича, феерия Вальверде на место Крооса и роскошный сейв Куртуа, закрепивший место Лунина на скамейке запасных. "Реал" провел тяжелый первый тайм, но во втором разбил бергамасков на опыте. С первым титулом королевский клуб начинает новый год в отличном настроении.

Интрига для медальных мест

Главных оппонентов, традиционно, будет два – "Барселона" и "Атлетико". Матрасники – лидер Ла Лиги по расходам: летом взяли Серлота, ле Норманна и Альвареса, за всех выложили 140 миллионов евро. Аргентинец станет чрезвычайным усилением атаки для команды Симеоне, которая изредка может похвастаться победами с более чем одним забитым. Каталонцы, пораженные выступлениями Ольмо на Евро-24, сразу пригласили его к себе – это самое громкое пополнение вице-чемпиона. И вот с этим набором гранды Испании готовятся навязать борьбу сливочным. Три команды провели кардинально разные предсезонки: "Атлетико" не проиграло середнякам; "Барселона" победила "Сити", но вдребезги пролетела "Монако"; "Реал" был сильнее только "Челси" и "Альбасете". Похоже, никакого намека на имя чемпиона не будет до весны.

Ну а рядом возможны еще несколько клубов: "Сосьедад", "Атлетик", "Бетис" и уже упомянутая "Жирона". Но есть предпосылки для новой борьбы: только эти команды подписали Риада, Гомеса, Сушича, Дьяло. Прошлый сезон стал первым за многие годы, когда медали взяла не традиционная тройка, в этом году мы рассчитываем на не меньшую интригу.

Неочевидные истории, которые усилят ваш интерес к Ла Лиге

Первый тур нового чемпионата Испании – 5 дней качественного футбола. Самое главное событие – дебют Мбаппе, теперь во внутреннем соревновании. Это обсуждали уже не раз, особенно после пафосной презентации. Однако француз не сыграл в товарняках за "Реал", "Мальорка" станет первым выступлением за сливочных в новой лиге. Не забывайте и о Нико Уильямсе – "Атлетик" сохранил свою главную звезду и динамичного флангового вингера, а значит, на третий год тренерства, Вальверде может сделать "Хетафе" больно на стиле.

Далее – пока украинизированная "Жирона", которая встретится с "Бетисом", желающей пригласить экс-горняка Витао, а еще может быть будущим соперником "Кривбасса" в ЛК. Тот случай, когда Цыганкова не будет по болезни, но следует внимательно изучить качества испанцев. Не забудьте просмотреть дуэль между "Вильярреалом" и "Атлетико": матрац хоть и переигрывал субмарину, на их стадионе делают это всегда сложно. А центральным матчем первого тура станет субботняя встреча "Валенсии" против "Барселоны". Это действительно уникальный случай, когда центральный матч Ла Лиги выпал на первый тур нового тренера Флика ждет сложное испытание с первых же минут турнира.