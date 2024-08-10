Неделя до начала АПЛ: какие сюрпризы готовит топовая лига и что ждет украинцев

До старта нового сезона Английской Премьер-лиги остается меньше недели. Уже сегодня розыгрыш начнется Суперкубком, а дальше нас ждет 38 туров непредсказуемого футбола. Сколько украинцев будут играть в АПЛ? Чего ждать от новичков лиги? И самое главное – будет ли в Англии новый чемпион? OBOZ.UA рассказывает о главных деталях соревнований в самой известной лиге планеты.

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Молчание Слота. Воровство Артеты. Эксперименты Гвардиолы

Именно эта тройка тренеров возглавляет список фаворитов на победу. "Ливерпуль" уже оправился от ухода Клоппа и внимательно изучает деятельность Арне Слота. Тот не хочет менять действующую машину: к началу августа в информационном пространстве развевается лишь один трансфер - Субименди из Ла Лиги. Костяк ливерпульцев сохранился и раздавал оплеухи на собрании, три победы на стиле. Задача мерсисайдцев не меняется: стать звездами и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Для успешного старта есть все возможности, ведь первым соперником будет новичок "Ипсвич".

Второй претендент на победу – "Арсенал". Артета изучил главный урок в прошлом сезоне: футболисты легко теряют концентрацию, когда ситуация идет по их плану. И потому провел самую нетрадиционную тренировку для канониров – во время ужина их всех ограбили! The Athletic пишет, что профессиональные карманники забрали телефоны, кошельки и другие ценные вещи игроков прямо из-под их носа. А потом на сцену выходил коуч с полным набором смартфонов и денег. Эта новаторская техника была попыткой научить игроков "Арсенала" пониманию бдительности не только в моменте, а на протяжении всего сезона. Посредственные результаты этим летом намекают, что такой формат должен стать полезным.

Главным претендентом на золото снова является "Сити". Команда почти не обновляется трансферами: пришли малоизвестные Савиньо и Аяка. Тем временем, уже в Мадриде Альварес, продали перспективных Гомеса и Дойли. Команда во время турне делала ставку на собственную молодежь и наигрывала новые схемы с их участием. Защита титула потребует от Пепа достопримечательностей, ведь у АПЛ появились новые тренеры. В начале сезона голубой "Манчестер" будет традиционно терять очки, чтобы в декабре мы выбросили его из числа фаворитов. Запомните этот момент: в марте горожане снова возглавят таблицу, чтобы сбросить смельчаков с первого места. Кстати, уже сегодня манчестерские клубы сойдутся в битве за Суперкубок - проверить качество предсезонки и экспериментов Гвардиолы.

Присоединиться к битве за чемпионство собирается "Астон Вилла". Эмери получил полный карт-бланш на любые закупки, ведь прямо сейчас его команда тратит больше денег на футболистов среди всех команд Европы! За Онана, Матсена, Арчера, Баркли, Барренечеа, Илинга и других выложили 180 миллионов евро. Такая активность говорит, что львы не только планируют навести шум в первой для них Лиге Чемпионов, но и хотят стать претендентом на золото.

Будут ли участвовать в сезоне украинцы?

За неделю до старта АПЛ в элите заявлено 5 украинцев: Зинченко, Мудрик, Забарный, Ярмолюк, Миколенко. Три из них под активным прицелом топовых клубов Европы, но переговорные процессы так же быстро завершаются, как быстро начинаются. Наибольшее непонимание дает "Бавария" – мюнхенцы хотят двух наших представителей, там все зависит от Дэвиса.

Задачи у всех разные: двое должны бороться за медали, еще трое - за выживание. Больше всех усилился "Борнмут": можно выделить испанца Хойсена, которого взяли Забарному в пару, команда добавляет и в атаке. Ярмолюк в "Брентфорде" в этом сезоне может получить больше игрового времени, потому что много тренируется с командой, хотя для него приобретены два прямых конкурента - О'Ша и Франк. Миколенко не потеряет свое место в основе "Эвертона", ириски очень ценят защитника и его вклад в спасение прошлого сезона. А вот Зинченко чуть не ушел из "Арсенала", когда в последний момент Артета предложил игроку сменить профиль и выполнять знакомые задачи. Возвращение к позиции латераля поможет защитнику снова приложить усилия в новой борьбе за титул.

"Челси" и "МЮ" ведут собственную непонятную игру

И тут пора поговорить о Мудрике, которому места в "Челси" не найдется. Прошлый сезон и летняя кампания перед этим розыгрышем оформили подпись под его временным переходом в другой клуб. Причин тому несколько: сокрушительная критика от фанатов, неуверенная игра на фланге и низкая результативность за такие деньги. Новый коуч Мареска становится дополнительным доказательством аренды Михаила, не уверен в готовности украинца к игре в АПЛ. Проблема ужасной защиты клуба никуда не делась: при полной готовности почти всех топов, синие провалили летний сбор и проиграли даже "Селтику". У "Челси" есть только один шанс зацепиться за еврокубки, но в Западном Лондоне очень сомневаются - нужно выигрывать "Брагу" или "Серветт" в плей-офф Лиги Конференций. Несмотря на возможный штраф и дисквалификацию за нарушение ФФП, команда ничему не учится и продолжает переговоры по Педру Нето.

"Манчестер Юнайтед" постоянно соперничал с аристократами за статус главных неудачников прошлого сезона и, похоже, сохранит этот статус. Как будто подписали Йоро, ценный, молодой и перспективный француз должен добавить вариативности в защите. Но новичок вылетел к зиме, а Хойлунд, на которого были надежды на его эгоистическую результативность, присоединился к Йоро в лазарете. Предсезонье тоже не впечатляет, куча поражений и ошибок. Повезло с Лигой Европы - туда получили путевку через кубок, несмотря на 8-ю позицию в таблице. Новый формат еврокубков будет вызовом для тен Хага и его сломанного состава.

Календарь поиздевался над обоими клубами уже в первом туре: "МЮ" сразу после Суперкубка встретится с "Фулхэмом", "Челси" будет принимать "МанСити". Любая команда из Манчестера будет злой после проигрыша в финале, поэтому даже не беремся делать предположение на старт сезона. Это точно будут увлекательные игры.

Новички хотят создать сенсацию

Все три новых команды АПЛ заходят под большие ожидания. Вы видели, что производит "Ипсвич"? Команда за потраченные деньги обошла все топы континента! Уже приобрели 5 футболистов на разные позиции, особое внимание к Хатчинсону ("Челси") и Делапу ("Сити"). Также остается создатель невероятного сезона Киран Маккенна – тренер заинтересовал несколько крупных клубов Европы, но трактористы перестраховались аж на 4 года. Да и сам Киран доволен, он врывается в АПЛ со своим родным составом. Команда, кстати, в предсезонье избрала спарринг-партнером "Шахтер"; вышла крутая игра, завершившаяся минимальной победой англичан:

Еще два новичка – знакомый нам "Лестер" и антирекордсмен "Саутгемптон", которого не было в элите всего год. "Святые", после рекордного разгрома 0:9 несколько лет назад, теперь хочет стать лучше: потратили 60 миллионов, подписав, в частности, Гарвуда из "Сити" и Доунса из "Вест Хэма". У лис снова будет вести вперед Варди, а еще приобрели игроков из "Спортинга" и "Аталанты". Интересно, что в этом году в АПЛ вернулись команды, которые в свое время хотя бы раз выигрывали Премьер-лигу. Все ставят задачу закрепиться в элите надолго и не устанавливать новые антирекорды.