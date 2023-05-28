"Шахтер" с 2000-м голом досрочно стал чемпионом Украины. "Динамо" четвертое

Донецкий "Шахтер" в матче 29-го тура Премьер-лиги обыграл "Днепр-1" и за тур до завершения национального первенства в 14-й раз стал чемпионом Украины по футболу. Поединок на "Арене-Львов" завершился со счетом 3:0, после которого подопечные Игора Йовичевича стали недосягаемые для соперников.

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Победный мяч на 9-й минуте забил Артем Бондаренко. Для "горняков" это стало 2000-м голом в своей истории. В начале второго тайма Данило Сикан удвоил преимущество, а спустя 4 минуты Тарас Степаненко довел результат до разгромного.

На втором месте в турнирной таблице остался "Днепр-1", который имеет равное количество очков с луганской "Зарей" (по 64).

В 30-м туре "Днепр-1" сыграет с "Кривбассом", а "Заря" отправится к "Минаю". Четвертое место в любом случае останется за "Динамо". Пятой будет "Александрия".

Таким образом в групповом турнире Лиги чемпионов сезона 2023/2024 сыграет "Шахтер". Кто попадет в квалификацию ЛЧ, а кто останется в Лиге Европы в заключительном туре решат "Днепр-1" и "Заря". "Динамо" и "Александрия" будут участвовать в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что в прошлом году чемпионат Украины не был доигран из-за полномасштабного вторжения России. Итоговую таблицу, по результатам которого "Шахтер" стал победителем УПЛ, зафиксировали по состоянию на 24 февраля.

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