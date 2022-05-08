Чемпион не "Динамо" и не "Шахтер". УАФ официально остановила УПЛ

Все профессиональные футбольные турниры в Украине в сезоне 2021/22 официально остановлены. Речь идет о чемпионатах Премьер-лиги (УПЛ), Первой и Второй лиг, женского чемпионата Украины, а также аматорского чемпионата (ААФУ).

Такое решение принял Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) на онлайн-заседании в воскресенье, 8 мая.

Согласно постановлению турнирные таблицы в соревнованиях были признаны окончательными на момент 24 февраля, т.е. в день начала полномасштабного вторжения России в Украину. Золотые медали никому вручаться не будут. Также не будут определяться чемпионы.

Видео дня

Решение об официальном завершении чемпионатов было принято для того, чтобы определить список украинских клубов, которые будут участвовать в еврокубках в следующем году. Ими стали "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Заря" и "Ворскла".

Донецкий клуб напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. Киевлянам предстоит пройти сито квалификации. "Бело-синие" стартуют со 2-го раунда. В случае неудачи на этом этапе, динамовцы завершат евросезон. В том случае если "Динамо" пройдет в 3-й квалификационный раунд (2 августа) или плей-офф (16 августа) и там проиграет, то останется в групповом розыгрыше Лиги Европы.

Также Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на благотворительных матчах "Динамо" в апреле для Украины собрали более 22 млн. грн.