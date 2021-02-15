Чемпион мира из "Динамо" забил эффектный гол в дебютном матче УПЛ за новый клуб

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает за "Ворсклу" на правах аренды, отличился эффектным сольным голом в дебютном поединке за клуб в 14-м туре украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Руха" (1:1).

Футболист вышел на поле в стартовом составе и на 52-й минуте сравнял счет в матче после того, как львовская команда забила в первом тайме с пенальти. Цитаишвили получил мяч на подступах к штрафной площади соперников, на скорости ушел от нескольких защитников "Руха" и сильно пробил в ближний угол.

Полтавчане идут пятыми с 21 очком после 14 поединков и отстают от третьего места на два пункта. Что касается дебютантов УПЛ, то они занимают предпоследнюю позицию, опережая "Минай" только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, но имея на один сыгранный матч больше.

Во встрече с "Рухом" Цитаишвили впервые в нынешнем сезоне чемпионата Украины появился на поле с первых минут. До этого Георгий четыре раза выходил на замену, но результативными действиями не отличался.

Напомним, что летом 2019 года он стал чемпионом мира по футболу до 20 лет в составе молодежной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" начало 2021 год в УПЛ с победы в историческом поединке с "Олимпиком", а "Шахтер" сенсационно потерял очки в матче с "Колосом".