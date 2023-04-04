''Челси'' – ''Ливерпуль'': где смотреть первый матч Мудрика с новым тренером

Лондонский "Челси", который 2 апреля отправил в отставку главного тренера Грэма Поттера, проведет во вторник, 4 апреля, мегабитву с "Ливерпулем". Перенесенный поединок 8-го тура команд, которые в нынешнем сезоне столкнулись с грандиозными трудностями, состоится в столице Великобритании.

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Матч пройдет на поле стадиона "Стэмфорд Бридж". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. На игру хозяев поля выведет и.о. главного тренера Бруно Сальтор.

Украинские любители футбола смогут наблюдать за поединком, в которой примет участие наш соотечественники Михаил Мудрик, в прямом эфире. Трансляцию из Лондона можно будет эксклюзивно посмотреть на видеоплатформе Setanta Sports.

Обращаем внимание болельщиков на то, что на телевизионных каналах этого вещателя показ матча не запланирован. Трансляция будет доступна только в интернете и в приложении Setanta Sports для различных девайсов.

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы Примьер-лиги. "Ливерпуль" занимает 8-ю строчку, набрав 42 очка. "Синие" отстали на шесть пунктов и имеют на один матч больше, расположившись на 11-м месте.

Отметим, что 21 января в дебютном матче Мудрика за "Челси" лондонцы сыграли в Ливерпуль вничью 0:0.

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