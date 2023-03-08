'Челси' отказался выпускать Мудрика и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, сделав камбек с 'Боруссией'

Английский футбольный клуб "Челси" со счетом 2:0 обыграл дортмундскую "Боруссию" в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу немцев.

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Украинский полузащитник лондонцев Михаил Мудрик провел весь матч на скамейке запасных. В первой встрече наш соотечественник провел на поле 71 минуту и был заменен во втором тайме.

Ключевым в игре стал гол Рахима Стерлинга в конце первого тайма. Футболист сборной Англии уверенно разобрался в чужой штрафной и просто расстрелял голкипера "Боруссии".

"Челси" продолжил давить и после перерыва смог увеличить свое преимущество. Кай Хаверц со второй попытки забил с пенальти. Первый удар пришелся в штангу, но главный арбитр Данни Маккели посчитал, что немецкие игроки раньше времени вбежали в штрафную.

В параллельной встрече "Бенфика" с общим счетом 7:1 обыграла бельгийский "Брюгге".

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