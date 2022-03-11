Бывший нападающий 'Шахтера' умер в оккупированном россиянами Херсоне

Бывший нападающий "Шахтера" Владимир Роговский ушел из жизни в захваченном российскими оккупантами Херсоне. Воспитанник местного "Локомотива" вернулся в родной город после окончания футбольной карьеры. Сердце Роговского перестало биться на 69-м году жизни. Информацию подтвердили в донецком клубе.

Херсонский нападающий выступал за "Шахтер" с 1975-го по 1982 год и провел за "горняков" 224 матча, в которых забил 25 мячей. На счету Роговского и первый гол в истории дончан в еврокубках.

В Кубке УЕФА сезона-1976/1977 Владимир поразил ворота берлинского "Динамо". В той встрече "Шахтер" победил со счетом 3:0 и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира. Далее "горняки" прошли венгерский "Гонвед" (3:0, 3:2), после чего уступили будущему триумфатору розыгрыша туринскому "Ювентусу" – 0:3, 1:0.

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В составе "Шахтера" воспитанник херсонского футбола дважды становился серебряным призером чемпионата СССР в 1975-м и 1979 году и выигрывал Кубок СССР-1980.

Роговский славился своей высокой скоростью и умением обыграть один в один. Также он был хорошим ассистентом, помогая забивать своим партнерам таким, как Виталий Старухин, Михаил Соколовский и Юрий Резник.

Напомним, что Херсон оккупирован российскими войсками. Город просил о "зеленом коридоре", чтобы вывести раненых, убитых и доставить продукты. Но солдаты РФ взяли его в блокаду и надеялись, что население города согласится на вражескую гуманитарную помощь. Но эта затея провалилась.

А 10 марта в в Херсоне жители снова вышли на антипутинский митинг.

Тем временем, как сообщал OBOZREVATEL, москальские оккупанты разбомбили стадион "Десны" в Чернигове. Трибуны превратились в руины.