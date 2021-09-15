Буяльский рассказал, чем Луческу удивил его перед матчем с "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Один из ключевых игроков "Динамо" Виталий Буяльский признался, что был удивлен решением Мирчи Луческу выпустить его в стартовом составе на домашний матч первого тура Лиги чемпионов против "Бенфики". Об этом футболист заявил в интервью на YouTube-канале "Бомбардир".

Полузащитник киевлян рассказал, что провел всего две тренировки перед поединком с португальцами, поэтому не выходил бы на поле, если бы не разговор с Мистером. По словам нашего соотечественника, он не мог подвести румынского специалиста.

"Я только два дня тренируюсь. В воскресенье занимался нейтрально, а в понедельник – на полную. Если честно, сам не ожидал, что Мистер даст мне шанс сыграть весь матч. Но утром мы с ним поговорили, он принял такое решение, и я не мог его подвести. Скорее всего, если бы я решал, то сказал бы, что мне нужна пауза. Но мне кажется, что ему со стороны было виднее, как я тренировался, поэтому он так решил. Я был готов процентов на 80, потому что был небольшой страх при ударах по мячу, а так нормально", – рассказал Буяльский.

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Напомним, что Виталий получил травму в матче за сборную Украины против Казахстана в отборе на ЧМ-2022. В игре с "Бенфикой" он провел на поле все 90 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо", как казалось, забило победный гол на 93-й минуте поединка с португальцами, но взятие ворот было отменено после видеопросмотра.