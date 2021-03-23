Бущан рассказал о разводе со знаменитой балериной после 5 лет брака

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан вспомнил, как проходил его развод со знаменитой балериной Кристиной Шишпор.

Футболист и танцовщица сыграли свадьбу в 2014 году, когда футболисту было всего 19 лет, а балерине – 28. Спустя 5 лет пара рассталась. У них осталась общая дочь Юлия.

"Я бы не хотел выносить это все. Когда это происходило, то мы просто , мы сели с ней и поговорили, что ей и мне не нужны всплески в СМИ, и вообще это не наша вся история. Сели, поговорили, ко всему к этому пришли мирно и спокойно, чтобы Юля это не наблюдала всего, чтобы не было не было большой травмы из-за решения вопросов. Я просто собрал вещи и ушел", – признался Георгий в эфире Youtube-канала BurBuzz.

Футболист признался, что все оставил бывшей супруге.

"Прошло время, и мы поняли, что чего-то нового мы не можем принести друг другу. Сейчас у меня свои отношения, у Кристины - свои. Воспитываем дочь. Никто никуда не лезет никто никого на конфликт не ведет. Мы не держим ни на кого зла. Все в порядке. Просто ушел в себя, в работу, расставил по полочкам, что мне нужно. Что мне нужно и как мне нужно", – отметил Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бущан рассказал, что Мирча Луческу придал игрокам киевского клуба уверенность в себе, а также изменил тренировочный процесс и отношение к работе.