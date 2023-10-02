Президент грозненского "Ахмата" Магомед Даудов размечтался о победе России в преступной войне против Украины, после чего РФ якобы будет диктовать свои условия в спорте. Глава любимого клуб чеченского тирана Рамзан Кадырова в воинственном стиле выразил абсурдную мысли о том, что команды из страны-агрессорки будут определять, кто сможет участвовать в международных соревнованиях.

Об этом Даудов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Член партии "Единая Россия" и приспешник режима кремлевского диктатора Владимира Путина добавил, что после возвращения команд из РФ в международные футбольные соревнования функционеры будут нести ответственность за отстранение агрессоров.

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"Уверен, что в ближайшее время мы победим в специальной военной операции (так в России позорно называют войну в Украине – ред.), поставим руководство этих организаций перед фактом, и уже мы должны будем дать им разрешение, играть с нами или не играть. Я верю, что мы победим, и эти люди будут краснеть перед нами, перед нашими игроками за то, что лишили их своей профессии в эти годы. Уверен, все будет нормально", – сказал Даудов.

Ранее Европейский футбольный союз (УЕФА) решил вернуть российские сборные в юношеские турниры. После этого бойкотировать матчи с представителями РФ решили 11 стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий сборной Германии Карл-Хайнц Румменигге со словами о том, что российские "дети – жертвы войны", поддержал решение УЕФА допустить юношескую команду России к отбору к ЧЕ-2024.

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