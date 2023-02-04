"Абсолютный кошмар". Легенда "Ливерпуля" рассказал, что будет с Мудриком в будущем в АПЛ
Украинец Михаил Мудрик может стать суперзвездой "Челси" после перехода в лондонскую команду, несмотря на разочаровывающую игру с "Фулхэмом". Такое заявление сделал легендарный футболист "Ливерпуля" Джейми Каррагер, работающий сейчас экспертом на Sky Sport.
Каррагер сравнил украинца со знаменитым бельгийским нападающим Эденом Азаром во времена своего выступления за "Челси". Азар с 2012 по 2019 года забил 110 голов и сделал 92 результативные передачи, что помогло "синим" выиграть два титула Премьер-лиги. И Джейми Каррагер считает, что Мудрик может повторить этот успех.
"Его игра в будущем не сулит защитникам ничего хорошего, уверяю вас. Сколько он провел на "Энфилде"? 20 минут? Полчаса? Я всегда повторял, что игрокам нужно время, чтобы прийти в себя. Он выглядел очень хорошо, когда вышел против "Ливерпуля". Он был фантастическим, особенно его ноги и скорость", — цитирует Каррагера Mirror.
Мудрик напомнил эксперту Азара.
"Это было очень похоже на Азара, одного из величайших игроков, которых мы видели в Премьер-лиге, и одного из лучших игроков "Челси", которых мы видели. Подбор мяча в этих позициях, этот низкий центр тяжести... Вы видите его между игроками, и дело не в темпе, это отличные футбольные способности и понимание того, где находятся его товарищи по команде. Я думаю, что он будет абсолютным кошмаром для защитников", – подытожил бывший футболист "Ливерпуля".
Как сообщал OBOZREVATEL, Мудрик накануне дебютировал в стартовом составе "Челси". В матче против "Фулхэма" украинец продемонстрировал ужасную игру, не сделав ни одного результативного действия за 45 минут.
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что блеклая игра украинского полузащитника связана с его болезнью.
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