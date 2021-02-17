"Динамо" – "Брюгге": СМИ раскрыли требование Минздрава и предложение УЕФА перед матчем ЛЕ

Министерство здравоохранения Украины потребовало, чтобы "Брюгге" прошло дополнительное ПЦР-тестирование после прибытия в Киев перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", это решение продиктовано вспышкой коронавируса в бельгийском клубе, из-за которой на игру не полетели главный тренер команды Филипп Клеман и его ассистенты, лидер Ханс Ванакен и еще несколько футболистов из основного состава. Уведомление об этом требовании было отправлено в "Брюгге", "Динамо" и УЕФА.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил начать матч не в 19:55, как планировалось изначально, а в 18:00 по киевскому времени из-за сильных морозов в столице Украины.

Также стало известно о том, что встреча может пройти с ограниченным количеством зрителей (до 30%). Руководство НСК "Олимпийский" получило задание от офиса киевской команды и городских властей готовиться к возможному заполнению трибун.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивные аналитики резко изменили котировки на первый поединок между "Динамо" и "Брюгге" и на выход в 1/8 финала по итогам двухматчевого противостояния.