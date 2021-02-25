"Брюгге" – "Динамо": появились финальные результаты тестов на COVID-19 у бельгийцев

Основной голкипер "Брюгге" Симон Миньоле сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо", а полузащитник Шарль де Кетеларе был вынужден отправиться на карантин.

Как сообщается на официальной странице бельгийцев в Twitter, повторный ПЦР-тест вратаря команды оказался отрицательным. Всего в заявку "Брюгге" на поединок с киевлянами попали 22 футболиста. Полный список игроков выглядит следующим образом:

Голкиперы: Миньоле, Хорват, Шинтон, Ламменс;

Защитники: Соболь, Куссуну, Рикка, Ван Дер Бремпт, Мехеле, Де Куйпер, Мата, Фуакала;

Полузащитники: Баланта, Дирар, Фофана, Вормер, Ван Ден Кейбус, Энгельс;

Нападающие: Окереке, Баджи, Дост, Серве.

Напомним, что матч между командами начнется в четверг, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этой встречи. Спортивные аналитики назвали фаворита поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказался о противостоянии с "Брюгге", затронув тему коронавируса в стане соперников.