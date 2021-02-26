Брюгге – Динамо: обзор матча Лиги Европы на видео

Киевское "Динамо" победило в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Брюгге" и вышло в следующий этап турнира.

Поединок в сложных погодных условиях при проливном дожде завершился со счетом 0:1.

Матч складывался очень непросто для украинской команды. Столичные футболисты за весь первый тайм смогли нанести лишь один удар по воротам, который был заблокирован защитой "Брюгге".

Ситуация на поле изменилась с выходом Шапаренко. Молодой игрок сборной Украины заметно оживил линию атаки. На 86-й минуте Виталий Буяльский забил победный гол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты встречи.

"Брюгге" Бельгия – "Динамо" Украина 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 83 Буяльский.

Брюгге – Миньоле, Соболь (де Кейпер, 84), Мата, Мехеле, Дирар (Окереке, 84), Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Коссуну, Дост (Баджи, 58).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Буяльский (Андриевский, 86), Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 68), Родригеш, Беседин.

Предупреждения: ван ден Кейбус (19), Беседин (49).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свой матч 1/16 финала ЛЕ провел и донецкий "Шахтер". "Горняки" забили один гол и с общим счетом 3:0 вышли в 1/8 финала.