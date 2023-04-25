Бразильский клуб стал 'Мариуполем', поддержав украинцев в войне с Россией

Бразильский футбольный клуб "Бател" из третьего дивизиона штата Парана сменил название на ФК "Мариуполь". Также команда будет выступать в цветах, форме и под эмблемой азовского коллектива, который пытались уничтожить российские оккупанты.

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Данная акция, по словам руководства "Бател", является данью уважения к мариупольскому клубу, который после полномасштабного вторжения РФ, постоянных бомбардировок и оккупации города вражескими войсками потерял родной стадион, базу и приостановил участие в турнирах.

На самом деле неудивительно, что на такой шаг пошла именно команда из Параны. Ведь штаб-квартира клуба находится в Гуарапуаве, в регионе Прудентополис, который известен крупнейшей украинской общиной в Латинской Америке. Как сообщает Globo, порядка 75% из 52 тысяч местных жителей имеют украинские корни.

Предварительно акция бразильского клуба продлится шесть матчей – три официальных и три товарищеских. Однако высказывалось мнение, что команда останется "Мариуполем", пока донецкий клуб не сможет вернуться домой и возобновит свои выступления.

"В нашем клубе и в нашем регионе есть большая идентификация и привязанность к украинскому народу. Идея состоит в том, чтобы помочь сохранить ФК "Мариуполь", который был гордостью и большой страстью города, до тех пор, пока они действительно не смогут вернуться к своей деятельности", – заявил президент "Батела" Алекс Лопес.

"Наше послание миру – это мир и поддержка борьбы за суверенитет Украины. Футбол был там поводом для большой радости, и, безусловно, в будущем клуб снова будет блистать на том месте, которого он заслуживает", – добавил президент бразильского клуба.

"Мы очень тронуты и благодарны "Бателу" за такой прием. Война опустошила наш город. Наши школы, театры и спортивные команды были уничтожены или перемещены. Но то, что эта команда в стране футбола, на другом конце света, согласилась сохранить наше имя в этот темный период нашей истории, просто лишает нас дара речи. Невозможно выразить, как много это значит для нас", – отреагировал вице-президент украинского "Мариуполя" Андрей Санин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мама 11 месяцев ждала из российского плена украинского легкоатлета, который защищал Мариуполь.

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