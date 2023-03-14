После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

Во время последнего обмена пленными домой вернулся защитник Мариуполя, николаевский легкоатлет Дмитрий Витковский. В лапах российских оккупантов украинский спортсмен провел почти год.

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Витковский является мастером спорта, неоднократный призер чемпионатов и Кубков Украины среди молодежи и взрослых на спринтерских дистанциях 60, 100, 200 метров, а также в эстафетах. Помимо этого Дмитрий был участником чемпионатов Европы по легкой атлетике.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России Дмитрий служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В плен Дмитрий попал 12 апреля, обороняя Мариуполь.

Как сообщила призер Олимпийских игр и бывшая чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха, пришлось приложить много усилий, чтобы "вырвать нашего воина из лап рашистов".

Мама Дмитрия Людмила Витковская благодарна всем, кто в течение 11 месяцев ее поддерживал, помогал, прилагал невероятные усилия, для освобождения из плена ее сына. По ее словам, это был кропотливый труд украинских спецслужб, военных и Федерации легкой атлетики Украины.

"Дорогая моя Ольга Саладуха, вы бились, как пантера, за моего сына все эти шесть месяцев. Вы вместе со мной после каждого обмена переживали разочарование и боль и я чувствовала вашу поддержку, потому что именно вы внушали надежду при наших длинных звонках до утра. Низкий Вам поклон! И в этом, нам помогала, Людмила – без света и под ракетными обстрелами, писала те письма, которыми я "жила", – написала мама военного.

Не оставляла Витковскую наедине с горем и семья тренера Дмитрия Ивана Гриника: "Вы уже 10 лет называетесь Дими отцом, который наставлял, помогал, создавал его личность и характер".

Также Людмила поблагодарила за поддержку известных украинских легкоатлеток Ярославу Магучих, Оксану Окуневу и Анну Рыжикову.

"Важно и дальше освобождать украинских спортсменов-военнопленных. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь они подвергаются невероятным физическим и моральным пыткам. Наш враг откровенно плюет на Женевскую конвенцию и каждый день, проведенный в плену – это огромное испытание для пленного. Освобождая спортсменов, мы не только возвращаем родным их сыновей, братьев, родителей и мужчин. Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение и развитие после победы", – написала депутат ВР Саладуха на своей страничке в Facebook.

Напомним, что 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и пленные защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 пленных российских оккупантов.

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