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После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
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После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

Во время последнего обмена пленными домой вернулся защитник Мариуполя, николаевский легкоатлет Дмитрий Витковский. В лапах российских оккупантов украинский спортсмен провел почти год.

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Витковский является мастером спорта, неоднократный призер чемпионатов и Кубков Украины среди молодежи и взрослых на спринтерских дистанциях 60, 100, 200 метров, а также в эстафетах. Помимо этого Дмитрий был участником чемпионатов Европы по легкой атлетике.

После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

Известно, что с начала полномасштабного вторжения России Дмитрий служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В плен Дмитрий попал 12 апреля, обороняя Мариуполь.

Как сообщила призер Олимпийских игр и бывшая чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха, пришлось приложить много усилий, чтобы "вырвать нашего воина из лап рашистов".

После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

Мама Дмитрия Людмила Витковская благодарна всем, кто в течение 11 месяцев ее поддерживал, помогал, прилагал невероятные усилия, для освобождения из плена ее сына. По ее словам, это был кропотливый труд украинских спецслужб, военных и Федерации легкой атлетики Украины.

"Дорогая моя Ольга Саладуха, вы бились, как пантера, за моего сына все эти шесть месяцев. Вы вместе со мной после каждого обмена переживали разочарование и боль и я чувствовала вашу поддержку, потому что именно вы внушали надежду при наших длинных звонках до утра. Низкий Вам поклон! И в этом, нам помогала, Людмила – без света и под ракетными обстрелами, писала те письма, которыми я "жила", – написала мама военного.

После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

Не оставляла Витковскую наедине с горем и семья тренера Дмитрия Ивана Гриника: "Вы уже 10 лет называетесь Дими отцом, который наставлял, помогал, создавал его личность и характер".

Также Людмила поблагодарила за поддержку известных украинских легкоатлеток Ярославу Магучих, Оксану Окуневу и Анну Рыжикову.

"Важно и дальше освобождать украинских спортсменов-военнопленных. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь они подвергаются невероятным физическим и моральным пыткам. Наш враг откровенно плюет на Женевскую конвенцию и каждый день, проведенный в плену – это огромное испытание для пленного. Освобождая спортсменов, мы не только возвращаем родным их сыновей, братьев, родителей и мужчин. Мы возвращаем украинскому спорту надежду на возрождение и развитие после победы", – написала депутат ВР Саладуха на своей страничке в Facebook.

Украинские пленные возвращаются домой

Напомним, что 7 марта Украина вернула из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и пленные защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 пленных российских оккупантов.

После 11 месяцев российского плена матери вернули украинского легкоатлета, защищавшего Мариуполь

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