Бразильський футболіст згадав, як "Динамо" забило гол, жодного разу не торкнувшись м'яча. Відео

Колишній футболіст "Динамо" Бетао назвав гол воротаря "Маккабі" (Хайфа) в свої ворота у товариському матчі з киянами найнеймовірнішим випадком, який бачив у футболі.

Спілкуючись з вболівальниками в соціальній мережі Instagram, бразилець згадав курйозний випадок зі спарингу, який було зіграно в лютому 2012 року. Тоді голкіперу ізраїльтян не пощастило: після того, як він вибив м'яч в поле, той через сильний вітер полетів у сітку воріт "Маккабі".

"Найбільш незвичайний момент в футболі, який я бачив, теж був у "Динамо". Ми грали в Ізраїлі контрольний матч. Воротар суперника вибив м'яч від воріт, але той через вітер влетів в його ж ворота. Суддя зарахував гол", – цитує Бетао "Динамо" Киев от Шурика.

Нагадаємо, бразильський захисник виступав у складі "біло-синіх" з 2008 по 2015 рік, провівши за "Динамо" 162 матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" назвало дату першого матчу в 2021 році, який буде зіграно на тренувальних зборах в ОАЕ.