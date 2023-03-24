Аргентинский легионер клуба российской Премьер-лиги "Пари НН" Лукас Масоэро восхитился кремлевским диктатором Владимиром Путиным и назвал его мастером геополитики. При этом он обвинил европейские СМИ в пропаганде, которая якобы делает из президента страны-агрессора злодея.

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Такое мнение Масоэро выразил в интервью порталу Sport24. Он добавил, что Путин защищает интересы России, а после полномасштабного вторжения РФ в Украину отношение к главарю Кремля, которого в Аргентине считают умным политиком, не изменилось.

"Ни год назад, ни теперь ненависти нет. У нас считают, что это умный человек. Защищает права России, ее позицию. Мало кто смыслит в геополитике, но Путин в ней, я полагаю, мастер. Но, конечно, если послушать европейские медиа… Там Путина готовы убить. Обычное дело. В Южной Америке не так: голосов много, выступать можно с разных позиций. Страна у нас свободная. Поэтому, мне кажется, Путин для аргентинцев – не диктатор и не злодей", – сказал Масоэро.

Ранее бывший капитан сборной России Артем Дзюба поддержал войну в Украине и выразил полную поддержку диктатору Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная России не смогла обыграть Иран в товарищеском матче и подверглась жесткой критике со стороны своих болельщиков.

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