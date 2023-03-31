В России заявили о возвращении в турниры УЕФА, за которое ''выступает вся европейская общественность''

Европейские футбольные федерации якобы выступают за возвращение российских национальных сборных и клубных команд в международные турниры. В то же время решение об отстранении представителей страны-агрессорки было продиктовано не вторжением РФ в Украину, а политическим давлением.

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Такое абсурдное мнение в интервью порталу "РБ Спорт" озвучил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Он рассказал подробности переговоров с руководителями европейского футбола и добавил, что национальные федерации понимают тяжесть ситуацию, в которую попали россияне.

"Кулуарно вся футбольная европейская общественность понимает неспортивную природу решения и выступает за участие российского футбола в международных соревнованиях. Ни на одном из конгрессов или встреч мы не встречались с позицией, согласно которой необходимость нашего возвращения ставилась бы под сомнение. Все национальные федерации выражают нам поддержку. И понимают тяжесть той ситуации, в которой находится российский футбол. Но политическое давление оказывается как на национальные ассоциации, так и на международные организации. Собственно, это давление и привело к таким неспортивным решениям", – сказал Митрофанов.

Напомним, летом УЕФА отстранил российские клубы от Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024. 23 марта сборная России не смогла победить Иран в товарищеском матче (1:1), а накануне обыграла Ирак (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФС Александр Дюков рассказал о планах России выступить в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года.

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