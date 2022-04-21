Боятся всего украинского: в России на стадионе демонтируют желто-синие трибуны. Фотофакт

В российском Якутске на стадионе "Туймаада" решили демонтировать сидения на трибунах, которые окрашены в цвета украинского флага. Власти мотивировали это тем, что кресла требуют замены из-за износа, так как якобы были установлены в 1996 году.

Об этом порталу Sakhaday рассказал начальник стадиона Анатолий Тартаков, реагируя на фото и комментарии из социальных сетей, что демонтаж связан с расцветкой и войной в Украине. При этом стоит отметить, что 25 лет назад об индивидуальных сидениях на стадионах в России не могло быть и речи, а болельщики сидели на деревянных скамейках.

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"Сейчас убирают синие скамейки из-за износа. Они ведь стоят с 1996 года, многие сломаны. В 2012-м году был частичный ремонт, и все. Так что планы поменять были давно. Решили начать демонтаж с синих скамеек, их немного, всего три ряда. Все остальное – домыслы людей", – заявил функционер.

Отметим, что руководство стадиона в Красногорске запретило проводить тренировки футбольному клубу "Красава" блогера Евгения Савина после того, как он выпустил большое видео о войне в Украине, в котором высмеял российскую пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистский телеканал "Матч ТВ" устроил травлю блогера Евгения Савина, назвав его "Иудой из Ютуба". После выхода передачи "Есть тема" спортивный вещатель попал под шквал критики в сети.