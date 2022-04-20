"Мразота". Российские пропагандисты получили ответ в сети после "украинской" передачи

Российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций, комментируя выпуск передачи "Есть тема!" на пропагандистском телеканале "Матч ТВ", которым владеет "Газпром". Юзеры крайне негативно восприняли тему программы, под названием "Иуда из ютуба".

Во время эфира приглашенные эксперты - бывшая жена Павла Мамаева Алана и экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор – устроили травлю блогеру и владельцу ФК "Красава" Евгению Савину за выпуск "КраСавы" о ситуации в Украине.

Савин сделал видео с участием Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева. На следующий день клубу Савина "Красава" запретили тренироваться в Красногорске.

Видео дня

Любители спорта из РФ назвали передачу "позором".

"Спортивный канал стал оплотом пропаганды, настоящий позор. Смешно, что его осуждают некомпетентные комментаторы матча и Алана Мамаева с Мором. Савин при всех своих минусах был действующим игроком и контент касаемо футбола делал годный, помогал жене умершего футболиста "Локо". Матч ТВ пробивает очередное дно", – написал один из пользователей.

Многие считают, что приглашать экспертов такого уровня, это "днище".

Юзеры называют "Иуду из ютуба" программой в лучших традициях советских фельетонов. "Мразотный канал, мразотные руководители, мразотные , продавшие за тридцать серебряников профессию " журналисты", – отмечают болельщики.