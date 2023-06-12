Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в понедельник, 12 июня, проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Наша национальная команда в Бремене сыграет спарринг с Германией, для которой эта игра уже 1000-я в истории.

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Встреча состоится на стадионе "Везерштадион". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Германия – Украина. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени.

Футбол. Товарищеский матч

Бремен, стадион "Везерштадион"

Главный арбитр: Анастасиос Судиропулос (Греция), арбитр VAR: Аристотелис Диамантопулос (Греция)

Германия – Украина – 0:0

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9 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Ребров определился с заявкой. Буяльский, Кривцов, Кочергин и Русин не сыграют.

10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. После завершения клубного сезона, который увенчался победой "Манчестер Сити" над "Интером" в финале Лиги чемпионов, переключаемся на сборные. Украинская команда проводит в Бремене исторический для Бундестим матч.

Интересно, что Германия принимала Украину на этой же арене в 1997 году в отборе к ЧМ-98. Тогда "сине-желтые" с Ребровым в составе уступили 0:2. Это была первая встреча команды в истории. После этого соперники сыграли еще семь раз – четырежды победили немцы, три, бывший игрок московского игры завершились вничью.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Александр Сваток (СК "Днепр-1" Днепр), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Сергей Кривцов ("Интер" Майами, США).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик", Франция), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция), Владислав Кочергин ("Ракув", Польша).

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днепр-1" Днепр), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Назарий Русин ("Заря" Луганск).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок донецкого "Шахтера" и московского "Динамо" Иван Ордец, который после начала войны зажигал на вечеринке в России, размечтался о возвращении в сборную Украины.

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