Болельщики сорвали матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" в чемпионате Англии. Видео

Болельщики "Манчестер Юнайтед" сорвали принципиальный матч своей команды против "Ливерпуля" в 34-м туре английской Премьер-лиги, который должен был состояться в воскресенье, 2 мая.

Как сообщает издание BBC, около 200 фанатов МЮ прорвались на поле стадиона "Олд Траффорд" в рамках протеста против семьи Глейзеров, которая владеет контрольным пакетом акций клуба. Демонстрации прошли на фоне недавнего объявления о создании так называемой европейской Суперлиги, в которую изначально вошли шесть английских топ-команд, в частности "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Оба клуба объявили стартовые составы на центральный матч тура, но из-за этой ситуации игроки и тренеры остались в отеле. Новая дата противостояния будет определена позже.

Отмечается, что подобные акции еще никогда не приводили к срыву поединков АПЛ. Двое полицейских пострадали в результате столкновений с болельщиками.

"Манчестер Юнайтед" закрепился на втором месте в таблице с 67 очками, а "Ливерпуль" занимает седьмую позицию в семи пунктах от зоны Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее МЮ забил шесть голов в ворота "Ромы" в первом полуфинале Лиги Европы.