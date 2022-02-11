'Вопрос закрыт': МОК категорично ответил россиянам из-за плаката 'Нет войне в Украине' на Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) не станет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за плакат "Нет войне в Украине", который тот продемонстрировал после квалификационных заездов на Играх в Пекине. 23-летний киевлянин таким образом выступил против военной агрессии России и наращивания ее войск у границ с нашей страной.

В МОК отказались признать акцию политической. В организации провели беседу со спортсменом и приняли решение отказаться от дисциплинарных санкций, сообщает ТАСС.

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"Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт", – заявили российскому пропагандистскому информационному агентству в пресс-службе организации.

Сам Гераскевич объяснил, что уважает скелетонистов из России, но считает, что мир намного важнее, чем его отношения с соперниками из РФ. "Я уважаю российских скелетонистов как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире", – прокомментировал спортсмен свой поступок.

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская саночница Елена Смага в жесткой форме обратилась к соотечественникам из-за критики в адрес спортсменов за их выступления на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.