Боеприпасы РФ – святой дождь: Зозуля рассказал об отвращении к ''ждунам'', которые берут украинскую гуманитарку

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля признался, что испытывает злость и отвращение от людей, которые проживают на деоккупированных территориях страны, но продолжают быть фанатами "русского мира". В частности, нападающий испанского "Райо Махадаонда" поделился историей о работе его фонда "Народная армия" в Святогорске.

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На своей странице в социальной сети Instagram Зозуля отметил, что многие в этом регионе Донецкой области делали вид, что не понимали украинский язык, но с радостью брали гуманитарную помощь. Футболист посоветовал таким "ждунам" России отправиться на территорию страны-агрессорки.

"Часть людей, которые пришли за гуманитаркой – откровенные украинофобы, которые упорно делали вид, что не понимают украинского и даже не пытались скрыть свое пренебрежение к нашим волонтерам. При этом брать помощь они не брезговали. Подчеркиваю, не все! Но процент зазомбированных немал. У них в голове настолько наср*но, что, кажется, даже фосфорные боеприпасы от рашистов они будут воспринимать как святой дождь. В каждом их разговоре и взоре ощущается тоска по "русскому миру". Если чувствуете себя на украинской земле инородным телом, то пакуйте свои чемоданы и мотайте запоребрик", – написал Зозуля.

Ранее Роман подвергся нападкам со стороны "узколобых" болельщиков в Испании, которые выкрикивали в адрес украинца фамилию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанские болельщики обвиняют Зозулю в том, что он поддерживает воинов ВСУ и добровольческих батальонов.

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