''Блестяще справился'': капитан ''Челси'' оценил дебют Мудрика, который произвел фурор в Англии

Украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик блестяще дебютировал в составе "синих", показав отличную игру в поединке против "Ливерпуля". Наш соотечественник обладает отличными навыками и поможет "аристократам" улучшить результаты команды, которая находится лишь на 10-м месте в таблицы английской Премьер-лиги.

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Такое мнение в комментарии порталу Goal.com выразил капитан "Челси" Сезар Аспиликуэта. 33-летний испанский защитник особо подчеркнул, что для Мудрика выход на поле в матче с "Ливерпулем" стал первым за последние полтора месяца.

"Я увидел очень сосредоточенного парня с большой решимостью, большими амбициями. Это была его первая игра с ноября, так что для него это было похоже на предсезонку. Думаю, что он блестяще справился. У него также отличная связь с болельщиками. Он игрок, который умеет сочетать хорошую технику с быстрым бегом. Вы могли видеть его скорость. Он очень уверен в себе. Ему просто нужно проявлять себя так, как он это делал. Приятно видеть его энергию, и он будет очень важным игроком", – сказал Аспиликуэта.

Напомним, Мудрик впервые вышел на поле за лондонский "Челси" 21 января в игре с "Ливерпулем" (0:0). Появившись на замену в начале второго тайма, Михаил сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника. Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард пришел в восторг от игры Михаила Мудрика. Кроме того, в сети затроллили российских болельщиков, которые возмутились реакцией на яркий перфоманс украинца.

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