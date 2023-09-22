Боснийский футбольный клуб "Зринськи" установил исторический рекорд в матче Лиги конференций с нидерландским АЗ. Команда тренера Крунослава Рендулича стала первой в турнире, кому удалось выиграть, уступая в счет по ходу игры сразу в три мяча.

Поединок в Мостаре завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. В первом тайме нидерландцы очень легко переиграли соперника. Гости открыли уже на 10-й минуте, на исходе получаса удвоили преимущество, а перед самым свистком на перерыв оформили разгром.

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Казалось, в этом поединки досрочно определен победитель. Однако наставнику "Зринськи" удалось перевернуть ход встречи с ног на голову. В перерыве он выпустил полузащитника Звонимира Козуля, который стал главным героем поединка. Ему потребовалось всеuj 90 секунд, чтоб забить гол.

До середине второго тайма счет не менялся, а затем боснийцы оформили два мяча в течение трех минут. Развязка наступила на 81-й минуте, когда Козуль удачно сыграл на добивании и принес победу своей команде. Футболисты и болельщики "Зринськи" устроили настоящее безумие на стадионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь римского "Лацио" Иван Проведель забил гол на 90+5-й минуте матча Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико". Позже выяснилось, что голкипер восхищается кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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