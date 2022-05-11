Без лидеров 'Шахтера' и 'Динамо': Украина назвала заявку на первый матч в 2022 году

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой на товарищеский матч с менхенгладбахской "Боруссией", который состоится 11 мая. В игре точно не примут участие основной вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и вице-капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). В список игроков, которые смогут выйти на поле, попали 17 полевых игроков и три вратаря.

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Официальная заявка сборной Украины (по номерам):

1. Георгий Бущан (вратарь), 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Артем Довбик, 8. Александр Пихаленок, 9. Сергей Булеца, 10. Николай Шапаренко, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов (вратарь), 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Ефим Конопля, 17. Михаил Мудрик, 19. Денис Гармаш, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык (вратарь).

Отметим, что OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М – Украина. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, во встречи с "Боруссией" сборная Украины впервые сыграет в новой форме, которая посвящена войне в нашей стране. Российские болельщики в экипировке нашли "букву Z".