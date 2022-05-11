Заявка от Петракова. Боруссия М – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в среду, 11 мая, проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к стыковым поединкам к чемпионату мира-2022 и старту Лиги наций. Команда Александра Петракова сыграет с середняком немецкой Бундеслиги – менхенгладбахской "Боруссией".

Встреча состоится на стадионе "Боруссия-Парк". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Боруссия М – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Товарищеский матч

Менхенглабдах, "Боруссия-Парк"

Главный арбитр: Даниэль Зиберт (Германия)

Видео дня

"Боруссия" М (ориентировочный состав): Зоммер – Бенсебаини, Гинтер, Байер – Скалли, Хофманн, Коне, Нец – Херманн, Носс – Плеа

Украина (ориентировочный состав): Бущан – Конопля, Забарный, Попов, Матвиенко – Степаненко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Мудрик – Довбик

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10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Наставник украинцев Александр Петраков внес коррективы в заявку на игру. В нее не попал вратарь Анатолий Трибун.

12 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех, дорогие друзья! Сегодня сборная Украины проведет первый матч в 2022 году. Наша команда ведет подготовку к поединку 1 июля против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.

"Желто-синие" выйдут на игру в новой форме, которая посвящена войне в Украине. На футболках наших игроков будут изображены карта страны с флагами союзников, перечень городов, пострадавших от военной агрессии Российской Федерации.

В то же время российские болельщики нашли в экипировке украинской сборной "букву Z", которая стала одним из символов нападения главаря Кремля Владимира Путина на Украину.

Отметим, что граждане нашей страны смогут посетить игру бесплатно, а все вырученные средства от продажи билетов будут отправлены на гуманитарную помощь украинцам.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – "Шахтер" Донецк), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш (все – "Динамо" Киев), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Александр Пихаленок, (СК "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик (СК "Днипро-1"), Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о россиянах и войне на родине.