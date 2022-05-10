Ирпень, Буча, Чернобаевка: сборная Украины будет представила особую форму для товарищеских матчей. Фото

Сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой будет выступать в контрольных матчах в рамках подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022 и старту Лиги наций. Свою первую встречу "желто-синие" проведут уже 11 мая с менхенгладбахской "Боруссией".

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал снимки экипировки. Отличительными особенностями формы стали карта Украины с государственной границей, которая окрашена в цвета флагов союзников нашей страны, а также вплетенный в игровые номера перечень городов, пострадавших от военной агрессии России.

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"Главная команда Украины выйдет на контрольные матчи в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 в особых футболках, которые будут изготовлены в ограниченном количестве! А средства, собранные за эти поединки, а также с продажи футболок будут перечислены программе United24. Главными составляющими нового дизайна формы являются надпись United for Ukraine и шеврон с графикой платформы U24", – прокомментировал Павелко.

Напомним, "желто-синие" 1 июня сыграют с Шотландией в стыковом матче отбора ЧМ-2022. До этого команда Александра Петракова планирует провести пять спаррингов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поделился своими эмоциями от начала работы с командой накануне июньских матчей.