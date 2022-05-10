Российские болельщики нашли на новой форме сборной Украины по футболу букву Z. Фотофакт

Презентация новой патриотической формы сборной Украины по футболу, которую Украинская ассоциация футбола

(УАФ) подготовила для товарищеских матчей, вызвала большой ажиотаж и у российских болельщиков. Некоторые нашли на экипировке символы "спецоперации", которую начал Путин в Украине.

Так, на одном из снимке изображен президент УАФ Андрей Павелко с юным болельщиком. В кадре мальчик держит руку над формой с номером 7, из-за чего возникает оптическая иллюзия нарисованной буквы Z.

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Фанаты из РФ не смогли пройти мимо такого "подарка", во всю став обсуждать игровую форму украинской сборной.

"Ставь лайк, если видишь на последнем фото букву "Z"!" – написал один из юзеров, собрав более 600 отметок "нравится".

Напомним, что на передней стороне футболки изображены границы Украины, иллюстрированные флагами других стран.

Внутри размещена надпись "Объединяемся для Украины". Сверху также находится шеврон с надписью U24, который отсылает к возможному вступлению Украины в Евросоюз в 2024 году.

Фанаты из РФ спрашивают, почему у них на родине так негативно оценивают желание Украины стать членом Евросоюза?

"Это точно хуже чем бараки в Архангельске, 10 000 рублей ветеранам ВОВ, сроки за репосты и белые листки бумаги, храмы военные и другая ужасающая дичь из пещеры?" – говорится в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков поделился своими эмоциями от начала работы с командой накануне июньских матчей.