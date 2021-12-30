'Бенфика' украинца Яремчука со скандалом уволила главного тренера. Всплыли детали

Лиссабонская "Бенфика", один из грандов португальского футбола, неожиданно уволила главного тренера Жорже Жезуша. Однако причиной отставки 67-летнего специалиста стали не плохие результаты команды, а конфликт в коллективе, за который выступает украинский форвард Роман Яремчук.

Как пишет португальское издание Record, после поражения от "Порту" в Кубке страны вице-капитан "Бенфики" Луиш Пицци резко раскритиковал в раздевалке некоторых партнеров и главного тренера. Причем, Жезуша не было с командой, но его помощник Жуан де Деус ему все рассказал.

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После этого главный тренер отстранил Пицци от тренировок, но за ветерана вступились партнеры и отказались заниматься. В итоге президент клуба – прославленный в прошлом футболист Руй Кошта – после нескольких часов беседы с наставником договорился о расторжении контракта.

Теперь в ближайших матчах командой будет руководить наставник дублеров Нелсон Вериссиму. В четверг, 30 декабря, "Бенфика" снова сыграет с конкурентами из "Порту" на выезде – уже в рамках чемпионата страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист Роман Яремчук ударил соперника в Португалии.

Тем временем жены Зинченко и Яремчука стали на коньки в Нью-Йорке.